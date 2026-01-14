В работе Google произошел массовый сбой

В России были зафиксированы многочисленные жалобы на работу сервисов Google, сообщает портал СБОЙ.РФ. За 15 минут поступило 40 сообщений о проблемах.

Данные за последние шесть часов показывают, что сбои зафиксированы в нескольких регионах России. На Москву приходится 60% процентов жалоб, на Челябинскую область — 27%, а на Мурманскую область — 13%.

Ранее корпорация Google уведомила российских интернет-провайдеров о планах вывода из эксплуатации и изъятия кеширующих серверов Dell R720. Компания направила операторам письмо, в котором сообщила, что данное оборудование более не производится и не имеет гарантийной поддержки. Серверы будут вывезены. По данным провайдеров, речь идет об аппаратах системы Google Global Cache, которая обеспечивает ускоренную доставку контента пользователям. На этих серверах локально хранятся популярные сервисы Google, включая видео с YouTube, карты, обновления для Android и Chrome, а также изображения из поиска.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявлял, что российский бизнес должен постепенно переходить на отечественные IT-решения. По его словам, для этого необходимо усилить регуляторное давление. Депутат отметил, что ограничения для работы сервисов Google в России давно назрели. Свинцов также сказал, что российские компании не спешат внедрять отечественный софт, ожидая возвращения прежних условий.