Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:47

В работе Google произошел массовый сбой

Российские пользователи массово заявили о проблемах в работе Google

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В России были зафиксированы многочисленные жалобы на работу сервисов Google, сообщает портал СБОЙ.РФ. За 15 минут поступило 40 сообщений о проблемах.

Данные за последние шесть часов показывают, что сбои зафиксированы в нескольких регионах России. На Москву приходится 60% процентов жалоб, на Челябинскую область — 27%, а на Мурманскую область — 13%.

Ранее корпорация Google уведомила российских интернет-провайдеров о планах вывода из эксплуатации и изъятия кеширующих серверов Dell R720. Компания направила операторам письмо, в котором сообщила, что данное оборудование более не производится и не имеет гарантийной поддержки. Серверы будут вывезены. По данным провайдеров, речь идет об аппаратах системы Google Global Cache, которая обеспечивает ускоренную доставку контента пользователям. На этих серверах локально хранятся популярные сервисы Google, включая видео с YouTube, карты, обновления для Android и Chrome, а также изображения из поиска.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявлял, что российский бизнес должен постепенно переходить на отечественные IT-решения. По его словам, для этого необходимо усилить регуляторное давление. Депутат отметил, что ограничения для работы сервисов Google в России давно назрели. Свинцов также сказал, что российские компании не спешат внедрять отечественный софт, ожидая возвращения прежних условий.

Google
интернет
сбои
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СОБР задержал аферистов, похитивших у москвичей более 500 тыс. рублей
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил дело против Тимошенко на Украине
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.