19 января 2026 в 07:47

Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов

«Сбой.рф»: россияне отправили 56 жалоб на работу сервиса «Самокат»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россияне столкнулись с проблемами в работе сервиса заказа продуктов на дом «Самокат». Согласно информации сайта «Сбой.рф», за последние 15 минут от пользователей поступило уже 56 жалоб. Больше всего сообщений зафиксировано из Свердловской области (24%), Москвы (12%), Кемеровской и Томской областей (по 8%).

«Заказ оформлен, оплата прошла, как тут приложение сломалось», «Поддержка не работает, ни звонки, ни чат», «Корзины нет», «Не грузится сайт, не создается заказ», — пишут покупатели.

Кроме того, с неполадками столкнулись жители Челябинской, Новосибирской, Самарской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также Удмуртии. По версии специалистов, проблемы могли возникнуть в результате аварии или технического сбоя.

Ранее россияне пожаловались на сбой при попытке войти в приложение игры Brawl Stars. Больше всего неполадок было зафиксировано у пользователей устройств с операционной системой Android. Жалобы поступили в том числе от геймеров из Псковской и Ярославской областей.

До этого стало известно о серьезных неполадках в работе сервисов Google. Всего за 15 минут поступило 40 сообщений о проблемах. Так, на Москву пришлось 60% жалоб, на Челябинскую область — 27%, на Мурманскую область — 13%.

