Популярная детская игра «легла» в России

Российские пользователи жалуются на сбой при попытке войти в приложение игры Brawl Stars, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, больше всего неполадок зафиксировано у пользователей устройств с операционной системой Android.

Канал пишет, что больше всего жалоб приходят от геймеров из Псковской и Ярославской областей. Первые проблемы с работой игры были зафиксированы около 12:00 по мск, добавили авторы.

Ранее в России были зафиксированы многочисленные жалобы на работу сервисов Google. За 15 минут поступило 40 сообщений о проблемах. Данные за шесть часов показали, что сбои были замечены в нескольких регионах России. На Москву пришлось 60% процентов жалоб, на Челябинскую область — 27%, на Мурманскую область — 13%.

До этого корпорация Google уведомила российских интернет-провайдеров о планах вывода из эксплуатации и изъятия кеширующих серверов Dell R720. Компания направила операторам письмо, в котором сообщила, что данное оборудование более не производится и не имеет гарантийной поддержки.