В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах

Выжившие на спасательной лодке после того, как паром затонул в водах провинции Басилан на юге Филиппин

В Российском союзе туриндустрии выясняют, были ли граждане РФ на затонувшем у Филиппин пароме. В беседе с NEWS.ru представитель пресс-службы организации отметил, что в настоящее время ведется сбор и проверка соответствующей информации.

Будем уточнять, могли ли на затонувшем у Филиппин пароме оказаться граждане России. Пока не было никаких данных, — пояслини в пресс-службе РСТ.

Ранее стало известно, что у берегов Филиппин затонул межостровной паром с более 350 пассажирами на борту. В результате инцидента погибли 13 человек. Судно направлялось к южному острову Джоло из портового города Замбоанга с 332 пассажирами и 27 членами экипажа.

