Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:31

В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах

В РСТ выясняют, были ли россияне на затонувшем у Филиппин пароме

Выжившие на спасательной лодке после того, как паром затонул в водах провинции Басилан на юге Филиппин Выжившие на спасательной лодке после того, как паром затонул в водах провинции Басилан на юге Филиппин Фото: Philippine Coast Guard/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В Российском союзе туриндустрии выясняют, были ли граждане РФ на затонувшем у Филиппин пароме. В беседе с NEWS.ru представитель пресс-службы организации отметил, что в настоящее время ведется сбор и проверка соответствующей информации.

Будем уточнять, могли ли на затонувшем у Филиппин пароме оказаться граждане России. Пока не было никаких данных, — пояслини в пресс-службе РСТ.

Ранее стало известно, что у берегов Филиппин затонул межостровной паром с более 350 пассажирами на борту. В результате инцидента погибли 13 человек. Судно направлялось к южному острову Джоло из портового города Замбоанга с 332 пассажирами и 27 членами экипажа.

Круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого находилось большое количество российских туристов, ранее столкнулся с проблемами при заходе в турецкий порт. Судно не смогло пришвартоваться в Амасре на черноморском побережье Турции из-за сильного ветра. Лайнер следует по маршруту из Сочи в Стамбул и обратно с заходами в турецкие порты.

туристы
Филиппины
лайнеры
россияне
происшествия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
В Белоруссии начали судить за геноцид умершего карателя Зиглинга
Ушла из жизни звезда сериала «Кулагин и партнеры»
В РСТ высказались о крушении парома с сотнями пассажиров на Филиппинах
Пострадавшая в Нижнекамске сотрудница лицея получит денежное вознаграждение
Россия заняла 15-е место в Европе по доступности бензина
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.