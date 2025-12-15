Новый год-2026
Удивительный союз, о котором знают не все: почему укроп рядом с огурцами дает стабильный урожай и защищает грядки без химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие дачники годами ломают голову над тем, какие культуры лучше всего сажать рядом с огурцами. Оказывается, один из самых удачных компаньонов буквально всегда под рукой. Укроп помогает укрепить растения и повышает урожай, при этом не требуя никаких особых усилий.

Посеянный рядом укроп действует как природный защитник: его аромат отпугивает вредных насекомых и снижает риск грибковых болезней. Корни культуры расположены неглубоко, поэтому она не мешает огурцам тянуть влагу и питание из нижних слоев почвы. Наоборот, укроп слегка притеняет грунт, удерживает влагу и создает комфортный микроклимат на грядке.

Огородники отмечают, что огурцы при таком соседстве растут крепче, меньше болеют и дают более сочные плоды. Единственное правило — не высаживайте рядом пасленовые, картофель и тыквенные культуры.

Ранее сообщалось, что, когда на участке мало места или времени, особенно важно подобрать огурцы, которые точно не подведут. Эти два гибрида я выращивала сама, и они стабильно давали урожай даже в непростую погоду. А главное — подходят и для салатов, и для заготовок.

