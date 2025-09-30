Замиокулькас поразит пышным цветением: вот как сотворить чудо из обычного чая

Многие владельцы замиокулькаса мечтают, чтобы растение цвело пышно. При этом не все знают, что нужно для этого делать. Оказывается, роскошное долларовое дерево можно вырастить с помощью обычного чая, который обычно все выбрасывают.

Итак, приготовьте питательный раствор: заварите три пакетика чая в 500 мл теплой воды, добавьте столько же прохладной. Поливайте этим настоем подсушенный грунт — влага впитывается за 7–20 дней. Использованные чайные пакетики не выбрасывайте: удалите упаковку и добавляйте содержимое к корням растения раз в год.

В таком удобрении содержатся витамины, калий, кальций, магний, фосфор и железо. После подкормки замиокулькас порадует вас новыми крепкими побегами и насыщенным цветом листвы.

