30 сентября 2025 в 08:35

Замиокулькас поразит пышным цветением: вот как сотворить чудо из обычного чая

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие владельцы замиокулькаса мечтают, чтобы растение цвело пышно. При этом не все знают, что нужно для этого делать. Оказывается, роскошное долларовое дерево можно вырастить с помощью обычного чая, который обычно все выбрасывают.

Итак, приготовьте питательный раствор: заварите три пакетика чая в 500 мл теплой воды, добавьте столько же прохладной. Поливайте этим настоем подсушенный грунт — влага впитывается за 7–20 дней. Использованные чайные пакетики не выбрасывайте: удалите упаковку и добавляйте содержимое к корням растения раз в год.

В таком удобрении содержатся витамины, калий, кальций, магний, фосфор и железо. После подкормки замиокулькас порадует вас новыми крепкими побегами и насыщенным цветом листвы.

Ранее сообщалось, что осенняя обрезка гортензии напрямую влияет на зимовку и будущее цветение растения. При неправильном подходе куст можно лишить бутонов, а при грамотном уходе — получить обильное цветение уже в следующем сезоне.

цветы
растения
советы
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
