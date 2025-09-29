Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:28

Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе

Вильфанд: первая половина недели в Москве будет напоминать середину октября

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первая половина текущей недели в Москве по климатическим условиям будет соответствовать середине октября, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, дневная температура в столице составит +9–11 градусов, по области — до +17 градусов. При этом в ночь на вторник из-за очень высокого атмосферного давления воздух может остыть до −4 градусов, подчеркнул синоптик.

В среду, 1 октября, максимальная температура днем составит +12 градусов. Такой температурный фон на три-четыре градуса ниже нормы, он более характерен для середины октября, — отметил Вильфанд.

Он предупредил, что особенно внимательными жителям столицы необходимо быть в утренние часы, когда они едут на работу или собирают детей в школу. Ожидается, что в это время температуры будут особенно низкими — всего около +4–5 градусов, резюмировал специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, что снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории России. Речь идет о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Причем в ближайшем будущем снег не растает из-за холодной погоды, уточнил синоптик.

погода
Роман Вильфанд
Москва
похолодание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.