Синоптик предупредил о серьезном похолодании в Москве на этой неделе

Первая половина текущей недели в Москве по климатическим условиям будет соответствовать середине октября, заявил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха окажется на три-четыре градуса ниже нормы.

В понедельник и вторник, 29 и 30 сентября, дневная температура в столице составит +9–11 градусов, по области — до +17 градусов. При этом в ночь на вторник из-за очень высокого атмосферного давления воздух может остыть до −4 градусов, подчеркнул синоптик.

В среду, 1 октября, максимальная температура днем составит +12 градусов. Такой температурный фон на три-четыре градуса ниже нормы, он более характерен для середины октября, — отметил Вильфанд.

Он предупредил, что особенно внимательными жителям столицы необходимо быть в утренние часы, когда они едут на работу или собирают детей в школу. Ожидается, что в это время температуры будут особенно низкими — всего около +4–5 градусов, резюмировал специалист.

Ранее Вильфанд рассказал, что снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории России. Речь идет о Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Причем в ближайшем будущем снег не растает из-за холодной погоды, уточнил синоптик.