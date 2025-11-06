Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:00

Что садим в саду сейчас? Подзимний посев или секреты урожая следующего года

Что садим в саду сейчас? Подзимний посев или секреты урожая следующего года Что садим в саду сейчас? Подзимний посев или секреты урожая следующего года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хлопоты у садоводов и огородников не заканчиваются с завершением летнего сезона. Поздней осенью самое время заняться подзимним посевом овощей и зелени — это отличный способ получить ранний урожай весной и сэкономить время на подготовке грядок.

Подзимний посев — это посадка семян в грунт до наступления устойчивых морозов, когда почва уже остыла, но еще не промерзла. Оптимальный момент — когда температура держится около 0–3 °C, а почва легко крошится. В этот период семена не прорастают, а впадают в состояние покоя, чтобы весной дать дружные всходы.

В Подмосковье и Ленинградской области подзимний посев овощей и зелени уже можно начинать. Эти регионы сейчас подходят для посадки моркови, свеклы, редиса, петрушки, укропа и и щавеля. Главное — успеть до первых устойчивых морозов, чтобы семена не проросли до зимы. Грядки лучше подготовить заранее: перекопать, внести перегной, сделать бороздки и аккуратно посеять семена, слегка присыпав их землей.

На Урале в первой половине ноября синоптики обещают температуру около нуля, а значит, здесь тоже можно проводить подзимний посев. Подойдут те же культуры, что и в центральной части нашей страны. Важно выбрать защищенные от ветра участки и укрыть грядки лапником или сухими листьями, чтобы защитить семена от вымерзания.

Среди зелени особенно хорошо зимует щавель — он даст первые листья уже в мае. Морковь и свекла, посеянные под зиму, весной всходят быстрее и дают более крупные корнеплоды. Редис и петрушка тоже неплохо переносят зиму, если посадить их вовремя.

Подзимний посев — это не только способ получить ранний урожай, но и отличная возможность сэкономить время весной. Главное — не затягивать с посадкой и следить за прогнозом погоды. Удачи в ваших садовых делах!

Ранее мы делились с вами секретом, как обеспечить спокойную зимовку загородного дома.

сад
огород
дача
советы
лайфхаки
Валентина Еремеева
В. Еремеева
