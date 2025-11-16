Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства

В Харьковской области зафиксирован случай гибели офицера Вооруженных сил Украины во время выполнения боевых задач. Инцидент произошел в районе населенного пункта Волчанск, где военнослужащий находился на боевом дежурстве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, погибшим оказался майор Константин Цема 1974 года рождения, проходивший службу в зенитно-ракетном дивизионе 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Согласно официальным данным, причиной смерти офицера стало кровоизлияние в мозг. Трагический случай произошел непосредственно во время несения боевого дежурства в районе Волчанска.

Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема, — указано в сообщении.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Российские силовые структуры охарактеризовали данный инцидент как случай, требующий дополнительного изучения.

