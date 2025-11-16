Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 23:58

Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства

Офицер ВСУ умер во время боевого дежурства в Харьковской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Харьковской области зафиксирован случай гибели офицера Вооруженных сил Украины во время выполнения боевых задач. Инцидент произошел в районе населенного пункта Волчанск, где военнослужащий находился на боевом дежурстве, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По информации источника, погибшим оказался майор Константин Цема 1974 года рождения, проходивший службу в зенитно-ракетном дивизионе 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Согласно официальным данным, причиной смерти офицера стало кровоизлияние в мозг. Трагический случай произошел непосредственно во время несения боевого дежурства в районе Волчанска.

Странный случай произошел под Волчанском. Во время боевого дежурства скончался офицер зенитно-ракетного дивизиона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема, — указано в сообщении.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Российские силовые структуры охарактеризовали данный инцидент как случай, требующий дополнительного изучения.

Ранее сообщалось, что российские штурмовые отряды продолжают ликвидацию окруженных украинских формирований в районе Купянска. На данном направлении было уничтожено до 50 военнослужащих противника, две минометные установки, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

Украина
Харьковская область
ВСУ
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фицо поменял планы из-за вирусного заболевания
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 17 ноября 2025 года
Гороскоп на 17 ноября: важный шанс для Льва и день испытаний для Девы
Стало известно о нелепых потерях ВСУ вне боевых действий
Украинские артисты массово отказываются от концертов «Квартала-95»
Приметы 17 ноября: Еремин день — Ерема, сиди дома, защита от нечисти
Украинский офицер умер при странных обстоятельствах во время дежурства
Опубликовано видео уничтожения БПЛА «Баба-яга» в Белгородской области
Более 30 беспилотников сбито над шестью регионами России
Зверская расправа над ребенком в Балашихе: все версии, что известно
Известная российская поп-группа застряла в северном городе
«Марионетки»: в Словакии раскрыли, кто автор политики отказа от газа из РФ
Американские военные корабли прибыли в Карибское море
Правительство США пообещало рост реальных доходов граждан
Мощный взрыв прогремел в одном из городов Украины
Суд не смягчил наказание экс-замруководителя Росприроднадзора
Польша сняла блокировку с пропускных пунктов на границе с Белоруссией
Смерть автора песен, крах бизнеса, долги мужа: как живет Татьяна Буланова
Назван срок подписания соглашения между США и Китаем о редкоземах
«Абсолютная ложь»: посольство РФ осудило заявления Брюсселя
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.