В МО рассказали о катастрофической ситуации ВСУ в районе Купянска

МО: ВС России продолжают ликвидацию окруженных бойцов ВСУ в районе Купянска

Российские штурмовые отряды продолжают ликвидацию окруженных украинских формирований в районе Купянска, сообщили в Министерстве обороны РФ. На данном направлении было уничтожено до 50 военнослужащих противника, две минометные установки, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.

Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что операторы беспилотников группировки «Запад» уничтожили несколько автомобилей с военнослужащими ВСУ. В ведомстве уточнили, что данная техника с украинскими бойцами пыталась осуществить прорыв в направлении Купянска.

Кроме того, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил о невозможности сохранения контроля над Купянском со стороны ВСУ в условиях полного тактического окружения. По его словам, российская группировка обладает существенным превосходством и систематически ликвидирует украинские резервные подразделения при попытках их переброски к линии фронта.