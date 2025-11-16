Украинские военные попытались прорваться в Купянск

Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» сожгли несколько автомашин ВСУ, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что транспортные средства с украинскими бойцами пытались прорваться в Купянск.

Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с бойцами ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которая направлялась в город, — говорится в публикации.

Бойцы подразделений беспилотных систем группировки войск «Запад» активно пресекают попытки военных ВСУ, подчеркнули в МО РФ. Там указали, что противнику не удается доставить личный состав, боеприпасы и провизию подразделениям, заблокированным на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ завершили зачистку лесного массива восточнее улицы Сеньковской и улицы Приоскольной в Купянске. Как рассказал командир штурмовой роты с позывным Снег, украинские формирования отступают, а российские военнослужащие продолжают зачистку западной части города в районе реки Оскол.

До этого военный блогер Юрий Подоляка заявил о суточном прорыве российской армии на Гуляйпольском направлении в Запорожской области на глубину до пяти километров и шириной около 15 км. Он также обозначил успехи ВС РФ в селе Сладком и бои в районе Нового и Новоуспеновского, предположив скорое освобождение этих населенных пунктов.