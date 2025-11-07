Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 15:42

«Невероятно круто»: ВС РФ совершили один из мощнейших суточных прорывов СВО

Подоляка заявил, что ВС РФ совершили мощный прорыв на СВО в Запорожской области

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия совершила мощный суточный прорыв в зоне проведения СВО, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале. ВС РФ выполнили задачу в Запорожской области на Гуляйпольском направлении. В Минобороны эти данные не комментировали.

То есть ширина прорыва примерно составляет 15 километров и до 5 километров в глубину. За день... Невероятно круто. Я что-то не припомню на данном участке такого продвижения. Да и вообще не припомню, — поделился блогер.

Подоляка отметил, что ВС России добились серьезных успехов около села Сладкое. Также, по словам блогера, бои идут в Новом и Новоуспеновском. Подоляка предрек взятие этих населенных пунктов. Задачу выполнила Восточная группировка войск.

Ранее блогер рассказал, как ВСУ расправились с пенсионеркой из Купянска, которая крестилась на коленях и молила украинских военных о пощаде. Подоляка сообщил, что женщина сама вышла им навстречу. Оператор БПЛА какое-то время смотрел на нее через камеру, после чего направил дрон в ее сторону и произвел детонацию.

Юрий Подоляка
ВС РФ
СВО
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Поддерживающие Палестину активисты попытались захватить студию телеканала
Готовлю без суеты — баклажаны тают во рту
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.