«Невероятно круто»: ВС РФ совершили один из мощнейших суточных прорывов СВО Подоляка заявил, что ВС РФ совершили мощный прорыв на СВО в Запорожской области

Российская армия совершила мощный суточный прорыв в зоне проведения СВО, сообщил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале. ВС РФ выполнили задачу в Запорожской области на Гуляйпольском направлении. В Минобороны эти данные не комментировали.

То есть ширина прорыва примерно составляет 15 километров и до 5 километров в глубину. За день... Невероятно круто. Я что-то не припомню на данном участке такого продвижения. Да и вообще не припомню, — поделился блогер.

Подоляка отметил, что ВС России добились серьезных успехов около села Сладкое. Также, по словам блогера, бои идут в Новом и Новоуспеновском. Подоляка предрек взятие этих населенных пунктов. Задачу выполнила Восточная группировка войск.

Ранее блогер рассказал, как ВСУ расправились с пенсионеркой из Купянска, которая крестилась на коленях и молила украинских военных о пощаде. Подоляка сообщил, что женщина сама вышла им навстречу. Оператор БПЛА какое-то время смотрел на нее через камеру, после чего направил дрон в ее сторону и произвел детонацию.