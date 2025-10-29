Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 19:40

«Бравада»: в России объяснили, почему участь ВСУ в Купянске предрешена

Военэксперт Матвийчук: находящиеся в окружении ВСУ не смогут удержать Купянск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины не смогут удержать Купянск, поскольку находятся в полном тактическом окружении, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью Lenta.ru. По его словам, российские войска имеют значительное превосходство в силах и уничтожают украинские резервы при попытке их переброски.

Противник находится в полном тактическом окружении. <...> Разговоры о стабилизации ситуации в Купянске со стороны украинских руководителей — просто бравада. Противник уже пытался перебросить туда резервы, но они не доходят — наши военные уничтожают их раньше. Противник просто не может пробиться, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба Министерства обороны России сообщила о срыве четырех попыток Вооруженных сил Украины выйти из окружения в районе Купянска. По данным военного ведомства, украинские подразделения пытались перебраться на правобережье Оскола через разрушенные мостовые переходы, однако российские силы ликвидировали порядка 50 военнослужащих противника и две единицы бронетехники Humvee.

Кроме того, стало известно, что украинские подразделения осуществляют организованный отход из Купянска, сопровождающийся минированием жилых строений. В ходе городских боев противник понес значительные потери, превышающие 3 тыс. военнослужащих. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

