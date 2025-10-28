Стало известно о массовом бегстве ВСУ из Купянска

ВСУ массово покидают Купянск и минируют жилые дома, сообщил Telegram-канал SHOT. Там отметили, что украинские военные потеряли более 3 тыс. человек в результате боев в городе. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Канал добавил, что на каждое здание устанавливают противотанковые мины и растяжки. Как сообщил один из пленных ВСУ, указание по минированию было дано напрямую от руководства армии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают уничтожать группировки ВСУ в Купянске Харьковской области. Там пресечены четыре попытки прорыва украинских формирований из оперативного окружения. Отмечается, что успехи ВС РФ наблюдаются и в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики. Штурмовые группы 2-й армии продолжают наступательную операцию по установлению контроля в районе железнодорожного вокзала.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что командующим группировками ВС РФ необходимо продолжить выполнять задачи спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Красноармейска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы ВСУ.