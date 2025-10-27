Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:06

Российские военные продолжают уничтожать ВСУ в Купянске и Красноармейске

ВС Украины ВС Украины Фото: Станислав Красильников/ РИА Новости

Российские военные продолжают уничтожать группировки ВСУ в Купянске Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что такие же действия происходят в Красноармейске Донецкой Народной Республики.

Продолжается уничтожение окруженных группировок противника в Купянске и Красноармейске, — сказано в сообщении.

В районе Купянска российскими военными пресечены четыре попытки прорыва украинских формирований из оперативного окружения. Подразделения ВСУ пытались выйти на правый берег реки Оскол через разрушенные переправы в районе Петровки. В результате точных ударов артиллерии и применении БПЛА уничтожено до 50 военнослужащих противника и шесть единиц техники, включая два бронеавтомобиля «Хамви».

На Красноармейском направлении штурмовые группы 2-й армии продолжают наступательную операцию по установлению контроля в районе железнодорожного вокзала. За прошедшие сутки в ходе боев ликвидировано более 60 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что командующим группировками ВС РФ необходимо продолжить выполнять задачи спецоперации в соответствии с замыслом, разработанным Генштабом. Он также указал на успехи в районе Покровска, Димитрова и Купянска, где удалось взять в кольцо крупные силы ВСУ.

ДНР
СВО
ВСУ
Купянск
