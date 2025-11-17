«Их становится все меньше»: планы ВСУ в районе котла в Купянске провалились

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в районе котла в Купянске теряет свою интенсивность, однако украинские подразделения продолжают попытки прорыва из окружения, заявили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По их оценке, предпринимаемые ВСУ действия носят самоубийственный характер. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Противник в первую неделю потерял множество техники и теперь бросает на убой преимущественно пехоту, которая продолжает переть с разных направлений, но бойцов становится все меньше, — указано в сообщении.

Предпринимаемые атаки характеризуются как безуспешные и ведущие к дальнейшим потерям среди украинских военнослужащих. Ситуация на Купянском направлении остается напряженной, однако инициатива находится полностью в руках российских подразделений, контролирующих положение в зоне окружения.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что российские штурмовые отряды продолжают ликвидацию окруженных украинских формирований в районе Купянска. На данном направлении было уничтожено до 50 военнослужащих противника, две минометные установки, станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей.