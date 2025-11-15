Беру один помидор и яйца. Готовлю самый простой и вкусный завтрак чижи-бижи. Эту вкуснятину ела в ресторанчике в Грузии

Чижи-бижи по-грузински — это не просто яичница, а настоящий утренний праздник! Представьте: обжигающая аджика, ароматная кинза, сочные помидоры и тягучий сулугуни — все это создает такой взрыв вкусов, что обычный завтрак превращается в кулинарное путешествие по Грузии. Это блюдо будит лучше любого будильника — пикантное, яркое и невероятно душистое. Идеальный способ начать день с энергии и хорошего настроения!

Возьмите 4 яйца, 1 крупный помидор, пучок кинзы и петрушки, 50 г сулугуни, 2 ст. л. растительного масла и пол чайной ложки аджики. Помидор нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте аджику 30 секунд. Добавьте помидоры и тушите 2 минуты. Влейте взбитые яйца, посолите, убавьте огонь. Посыпьте зеленью и тертым сулугуни. Накройте крышкой и готовьте 3–4 минуты.

