Яичный блин с крабовыми палочками и сыром: самый простой завтрак из 3 ингредиентов. А если добавить начинку — выйдет закуска на праздник

Яичный блин с крабовыми палочками и сыром: самый простой завтрак из 3 ингредиентов. А если добавить начинку — выйдет закуска на праздник

Яичный блин с крабовыми палочками и сыром: самый простой завтрак из 3 ингредиентов. А если добавить начинку — выйдет закуска на праздник. Этот быстрый завтрак сочетает в себе нежность яиц, сочность крабовых палочек и тянущийся сыр. Простое, но невероятно вкусное блюдо, которое порадует всю семью и подарит отличный старт дню, — готовится всего за несколько минут!

Ингредиенты

Яйца — 3 шт.

Крабовые палочки — 100 г

Сыр твердый — 50 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Масло сливочное — для жарки

Приготовление

Яйца взбейте в миске, добавьте нарезанные крабовые палочки, тертый сыр, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом и вылейте яичную смесь. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячим. Итог: нежный, сытный и ароматный блин за пару минут, идеально для утреннего перекуса. А если намазать на него творожный сыр, положить кружки помидоров, свернуть рулетом и разрезать, то выйдет классная закуска на праздничный стол.

Ранее мы готовили рулетики из лаваша с копченой курицей и морковчой. Идеальная закуска для любого случая.