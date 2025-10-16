Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 13:45

Яичный блин с крабовыми палочками и сыром: самый простой завтрак из 3 ингредиентов. А если добавить начинку — выйдет закуска на праздник

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичный блин с крабовыми палочками и сыром: самый простой завтрак из 3 ингредиентов. А если добавить начинку — выйдет закуска на праздник. Этот быстрый завтрак сочетает в себе нежность яиц, сочность крабовых палочек и тянущийся сыр. Простое, но невероятно вкусное блюдо, которое порадует всю семью и подарит отличный старт дню, — готовится всего за несколько минут!

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт.
  • Крабовые палочки — 100 г
  • Сыр твердый — 50 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Масло сливочное — для жарки

Приготовление

  1. Яйца взбейте в миске, добавьте нарезанные крабовые палочки, тертый сыр, соль и перец. Разогрейте сковороду с маслом и вылейте яичную смесь. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячим. Итог: нежный, сытный и ароматный блин за пару минут, идеально для утреннего перекуса.
  2. А если намазать на него творожный сыр, положить кружки помидоров, свернуть рулетом и разрезать, то выйдет классная закуска на праздничный стол.

Ранее мы готовили рулетики из лаваша с копченой курицей и морковчой. Идеальная закуска для любого случая.

