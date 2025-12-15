Новый год-2026
Яичницу готовлю только в духовке, получается вкусный и сытный завтрак: до безумия простой рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Яичницу готовлю только в духовке, получается вкусный и сытный завтрак сразу на всю семью. Рассказываю до безумия простой рецепт.

Вам понадобится: 6 яиц, 20 г сливочного масла, 100 г ветчины (нарезать кубиками), 1 средний помидор (кубиками), 70–100 г твердого сыра (натереть на крупной терке), соль, молотый черный перец, зелень для подачи. Разогрейте духовку до 180 °C. Возьмите форму для запекания (примерно 20×20 см) и положите на дно кусочек сливочного масла. Поставьте форму в разогретую духовку на 2–3 минуты, чтобы масло растопилось. Достаньте форму и аккуратно, стараясь не повредить желтки, разбейте прямо в нее все шесть яиц. Посолите и поперчите сверху. Равномерно распределите по поверхности кубики ветчины и помидора. Обильно посыпьте все тертым сыром. Отправьте форму в духовку на 10–15 минут, пока белки полностью не схватятся, а сыр не расплавится и слегка не подрумянится.

Вкус получается насыщенным и гармоничным: нежные запеченные яйца с кремовым желтком, солоноватая ветчина, сочный помидор и ароматная сырная корочка. Подавайте сразу, украсив зеленью. Это очень просто, вкусно и полезно!

Ранее стало известно, как приготовить банановую лепешку на завтрак: сладкая вкуснятина к чаю или кофе.

