Над Россией сбили почти сотню беспилотников за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали почти сотню беспилотников в небе над Россией в ночь на 17 декабря, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись шесть регионов страны, а также акватории Азовского и Черного морей.
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Так, 31 дрон удалось сбить над территорией Краснодарского края, 22 – над территорией Ростовской области, 10 – над территорией Воронежской области. По восемь БПЛА было уничтожено над Саратовской областью, Азовским и Черным морями. Еще четыре беспилотника ликвидировано над территорией Волгоградской области, три — над Брянской областью.
Ранее в Славянском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека. По данным регионального оперативного штаба, повреждены не менее пяти частных домов. В районном центре также зафиксированы неполадки на сетях электроснабжения.
До этого стало известно, что в Белгородской области начали использовать дрон-дробовик «Форс» для перехвата украинских беспилотников самолетного типа. Аппарат оснащен элементами искусственного интеллекта и может выполнить два полноценных выстрела.