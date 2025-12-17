Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 06:30

«Мощные яды»: составлен список особо опасных для кошек комнатных растений

Ветеринар Шеляков: олеандр и цикламен могут вызвать остановку сердца у кошки

Олеандр Олеандр Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Олеандр и цикламен могут вызвать остановку сердца у кошки, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, эти растения содержат мощные яды, которые представляют серьезную угрозу для здоровья питомцев. Он также отметил, что различные виды фикусов часто становятся причиной проблем со зрением у животных.

Многие домашние растения могут быть смертельно опасны для кошек. Например, драцена. Она к смерти не приведет, но рвота и травма ЖКТ — это распространенные последствия. Также опасными являются олеандр и цикламен, они могут вызвать остановку сердца, настолько мощные яды содержат эти растения. Очень часто различные виды фикусов вызывают необратимое ухудшение зрения при попадании сока в глаза. Учитывая мясистые листья и достаточное количество сокосодержащих частей, нередко кошки, пробуя на зубок, еще и умудряются брызнуть сок себе в глаз, — пояснил Шеляков.

Он добавил, что диффенбахия может вызвать отек, ожог слизистых и аллергические реакции. По его словам, азалия содержит сильнодействующий алкалоид, который приводит к поражению нервной системы и судорогам у животных.

Ранее ветеринарный врач Евгений Цыпленков заявил, что мишура опасна для кошек, а фейерверки — для собак. Он также призвал заменить стеклянные елочные украшения на изделия из небьющихся материалов.

животные
кошки
растения
ветеринары
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России в 2026 году изменятся правила бронирования номеров в гостиницах
Над Россией сбили почти сотню беспилотников за ночь
В АЛРОСА раскрыли, когда в мире закончатся алмазы
Рейтинг Euroclear может обрушиться из-за конфискации российских активов
Юрист назвал две уязвимые для мошенников группы россиян в 2026 году
Названы не связанные с болезнями причины падения уровня тромбоцитов
Как вернуть билет на поезд через интернет за пару минут — сейчас расскажем
Главу финского МИД уличили во лжи из-за слов про историю России
Ракеты «Ярсов» загрузили в пусковые установки
ПВО отразила ночную атаку на российский регион
«Мощные яды»: составлен список особо опасных для кошек комнатных растений
Хакеры KillNet получили сведения о расположении ВСУ и разместили их на карте
В Госдуме назвали способ пресечь ЧП с частными рехабами
Для бабушек и дедушек: облегченная версия рецепта селедки под шубой
Родителям рассказали, как обезопасить ребенка в компьютерных играх
Трамп пообещал Венесуэле беспрецедентный шок
Это все деньги. Бублик, Касаткина, Рыбакина: почему теннисисты бегут из РФ
Названа дата самого короткого дня 2025 года
Стало известно, как ВС РФ не дали и шанса ВСУ подойти к Купянску
Видеть нож во сне: важные подсказки для мужчин и женщин
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.