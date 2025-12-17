«Мощные яды»: составлен список особо опасных для кошек комнатных растений

Олеандр и цикламен могут вызвать остановку сердца у кошки, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, эти растения содержат мощные яды, которые представляют серьезную угрозу для здоровья питомцев. Он также отметил, что различные виды фикусов часто становятся причиной проблем со зрением у животных.

Многие домашние растения могут быть смертельно опасны для кошек. Например, драцена. Она к смерти не приведет, но рвота и травма ЖКТ — это распространенные последствия. Также опасными являются олеандр и цикламен, они могут вызвать остановку сердца, настолько мощные яды содержат эти растения. Очень часто различные виды фикусов вызывают необратимое ухудшение зрения при попадании сока в глаза. Учитывая мясистые листья и достаточное количество сокосодержащих частей, нередко кошки, пробуя на зубок, еще и умудряются брызнуть сок себе в глаз, — пояснил Шеляков.

Он добавил, что диффенбахия может вызвать отек, ожог слизистых и аллергические реакции. По его словам, азалия содержит сильнодействующий алкалоид, который приводит к поражению нервной системы и судорогам у животных.

