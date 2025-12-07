ТИЭФ'25
Омлет больше не делаю! Готовлю шакшуку в хлебных корзинках: яйца томятся в томатном соусе прямо в булке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если классическая яичница и омлет уже не вызывают того самого утреннего восторга, а душа просит чего-то сытного, яркого и по-ресторанному эффектного, этот рецепт создан для вас. Шакшука — традиционное ближневосточное блюдо, где яйца томятся в ароматном томатном соусе со специями, — сама по себе является гимном вкусному завтраку. Но если подать ее не в сковороде, а в съедобных «тарелках» из хрустящего хлеба, обычное утро превращается в маленький кулинарный праздник. Такая подача объединяет в себе соус, яйцо и идеальный гарнир в одном укусе, делая блюдо невероятно удобным и сохраняя все соки внутри.

Для приготовления вам понадобится: 4 круглые булочки или половинки небольшой чиабатты, 4 яйца, 1 банка консервированных помидоров в собственном соку (400 г), 1 небольшая луковица, 1 зубчик чеснока, 1 сладкий перец, 1 ч. л. паприки, 1 ч. л. тмина, щепотка острого перца (по желанию), соль, свежая зелень (петрушка, кинза) и оливковое масло. Аккуратно выньте мякиш из булочек, оставив стенки и дно толщиной около 1 см. Корочки слегка подрумяньте в духовке при 180°C 5–7 минут. Для соуса лук и перец нарежьте кубиками, чеснок измельчите. На сковороде разогрейте масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и чеснок. Всыпьте специи, перемешайте. Добавьте помидоры, разомните их лопаткой и тушите соус 10–15 минут до загустения. Посолите. Разложите томатную основу по хлебным корзинкам. Аккуратно вбейте в каждую по одному яйцу. Запекайте в разогретой до 200°C духовке 10–12 минут, пока белок не схватится, а желток останется жидким. Подавайте сразу, украсив зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

