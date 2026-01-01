Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 15:05

Куда деть нарезку после Нового года? Готовлю царскую солянку — щедрую, ароматную, с копченостями и маслинами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Не знаете, как распорядиться остатками праздничного мясного ассорти? Эта солянка — гениальное решение, которое превращает разрозненные кусочки колбас, ветчины и окорока в роскошный наваристый суп, достойный царского стола. Густой бульон, яркая кислинка соленых огурцов, пикантные нотки каперсов и маслин создают невероятно богатый и согревающий вкус, который точно оценит вся семья.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г мясной нарезки (колбаса, ветчина, буженина), 200 г копченых ребрышек, 1 луковица, 2 соленых огурца, 2 ст. л. томатной пасты, 50 г маслин и оливок, 1 ст. л. каперсов, соль, перец, лавровый лист, сметана и лимон для подачи. В кастрюле с 2,5 л воды отварите копченые ребрышки 40 минут для бульона. Мясную нарезку нарежьте соломкой. Лук и огурцы мелко нарежьте и обжарьте на сковороде 5 минут, добавьте томатную пасту и потомите еще 2–3 минуты. Достаньте ребрышки из бульона, отделите мясо от костей и верните в кастрюлю вместе с нарезкой. Добавьте зажарку, маслины, каперсы и специи. Варите 15 минут. Перед подачей дайте настояться 10–15 минут. Подавайте со сметаной и долькой лимона.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Мак, ваниль и творожная прослойка — пеку пирог «Звездная россыпь». Новогоднее чудо для уютного чаепития
Общество
Мак, ваниль и творожная прослойка — пеку пирог «Звездная россыпь». Новогоднее чудо для уютного чаепития
Нарезка после праздника не пропадет. Тушу бигос по-польски — сытнее гуляша и съедается вмиг
Общество
Нарезка после праздника не пропадет. Тушу бигос по-польски — сытнее гуляша и съедается вмиг
Вместо скучного борща — королевская семейная солянка с тремя видами мяса. Аромат, который собирает всех родных
Общество
Вместо скучного борща — королевская семейная солянка с тремя видами мяса. Аромат, который собирает всех родных
Такую соляночку обожает вся семья. Солянка по-сибирски с грибами — вкусная и очень ароматная!
Общество
Такую соляночку обожает вся семья. Солянка по-сибирски с грибами — вкусная и очень ароматная!
Похмелье не отпускает? Готовлю армянский хаш — греет, бодрит, возвращает к жизни
Общество
Похмелье не отпускает? Готовлю армянский хаш — греет, бодрит, возвращает к жизни
рецепты
солянки
супы
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Челси» уволили главного тренера
Маск одним действием обрушил компьютер налоговой США
Стало известно, сколько полицейских следили за порядком на Новый год
Самойлова подарила себе «Монте Карло» и «Олимп»
Патриарх Кирилл осудил жестокую атаку ВСУ в Херсонской области
Киев без козырей и гибель 1,5 тыс. солдат: новости СВО на вечер 1 января
Украинский дрон атаковал автомобиль с ребенком в Херсонской области
«Прошу вас»: премьер Словакии призвал к миру на Украине
В российском городе ввели временные ограничения на полеты
Волочкова показала своего «новогоднего» избранника
«Готовилось заранее»: Азаров назвал атаку на резиденцию Путина запланированной
Хакеры сорвали работу почты
Угроза атаки дронов объявлена в российском регионе
Назван регион, который Киев может потерять после атаки на кафе в Новый год
Гагин объяснил, почему бойцы не употребляют шампанское даже в Новый год
Раздел имущества, возобновление карьеры, планы на 2026 год: как живет Алсу
«Иезуитская»: названа смесь, которую могли применить ВСУ при ударе по кафе
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
Сальдо раскрыл судьбу шести пострадавших после атаки ВСУ на Хорлы
Гагин сообщил об усилении боевых действий в первые дни Нового года
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.