Куда деть нарезку после Нового года? Готовлю царскую солянку — щедрую, ароматную, с копченостями и маслинами

Куда деть нарезку после Нового года? Готовлю царскую солянку — щедрую, ароматную, с копченостями и маслинами

Не знаете, как распорядиться остатками праздничного мясного ассорти? Эта солянка — гениальное решение, которое превращает разрозненные кусочки колбас, ветчины и окорока в роскошный наваристый суп, достойный царского стола. Густой бульон, яркая кислинка соленых огурцов, пикантные нотки каперсов и маслин создают невероятно богатый и согревающий вкус, который точно оценит вся семья.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г мясной нарезки (колбаса, ветчина, буженина), 200 г копченых ребрышек, 1 луковица, 2 соленых огурца, 2 ст. л. томатной пасты, 50 г маслин и оливок, 1 ст. л. каперсов, соль, перец, лавровый лист, сметана и лимон для подачи. В кастрюле с 2,5 л воды отварите копченые ребрышки 40 минут для бульона. Мясную нарезку нарежьте соломкой. Лук и огурцы мелко нарежьте и обжарьте на сковороде 5 минут, добавьте томатную пасту и потомите еще 2–3 минуты. Достаньте ребрышки из бульона, отделите мясо от костей и верните в кастрюлю вместе с нарезкой. Добавьте зажарку, маслины, каперсы и специи. Варите 15 минут. Перед подачей дайте настояться 10–15 минут. Подавайте со сметаной и долькой лимона.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.