17 декабря 2025 в 06:00

Трамп пообещал Венесуэле беспрецедентный шок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
Венесуэлу ждет невиданный ранее шок, если она не вернет американские активы и нефть, сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Thuth Social. Подробностей своего плана он не предоставил.

Шок для них будет беспрецедентным — до тех пор, пока они не вернут Соединенным Штатам Америки всю нефть, землю и другие активы, которые они ранее у нас украли, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что США перебрасывают вооружение к Венесуэле, готовясь к нанесению точечных ударов по наземным целям в стране. Как сообщается в источнике, идет развертывание истребителей пятого поколения F-35A, самолетов радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler и вертолетов Sikorsky HH-60W.

До этого глава Белого дома подтвердил захват американскими силами нефтяного танкера у берегов Венесуэлы, заявив, что нефть будет конфискована, а данные о владельце судна — обнародованы. В свою очередь венесуэльский МИД осудил эти действия, назвав их актом международного пиратства.

Кроме того, представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация Трампа отрицает планы ввязываться в длительный военный конфликт с Венесуэлой. Она ответила на вопрос журналистов о возможных последствиях военного вмешательства, среди которых авиационные удары.

