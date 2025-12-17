Это все деньги. Бублик, Касаткина, Рыбакина: почему теннисисты бегут из РФ

За последние два месяца три российские теннисистки сменили гражданство. В каком году случились первые переходы, за какую страну чаще всего выступают спортсмены, почему они приняли такое решение — в материале NEWS.ru.

В какую страну чаще всего переходили российские теннисисты

Первыми российское гражданство на казахстанское сменили в 2008-м Ярослава Шведова, Галина Воскобоева, Андрей Голубев, Михаил Кукушкин и Юрий Щукин. Через два года к ним присоединился Евгений Королев, а затем — Юлия Путинцева. В 2011-м Федерация тенниса России (ФТР) вела переговоры с Казахстаном об «аренде» Анны Данилиной, супруга олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой Дмитрия Попко и дочери экс генерального директора футбольного «Спартака» Юрия Первака Ксении. Спортсмены должны были выступать за эту страну в течение некоторого времени, однако назад вернулась только последняя.

В 2018-м за Казахстан начал выступать Тимофей Скатов, а в 2024-м — Александр Шевченко. Все эти теннисисты сменили спортивное гражданство по причине более стабильного финансирования.

Почему теннисистка Рыбакина стала выступать за Казахстан

Елена Рыбакина привлекла внимание общественности на «Кубке Кремля» — 2018, где прошла квалификацию и дала бой опытной Ирине-Камелии Бегу из Румынии. На следующем турнире в Санкт-Петербурге теннисистка обыграла швейцарку Тимеа Бачински, француженку Каролин Гарсию и заслужила комплимент от вице-президента ФТР, экс первой ракетки мира Евгения Кафельникова, который написал в соцсетях: «Лена Рыбакина — запомните это имя».

Через полгода стало известно, что теннисистка начала выступать за Казахстан. По словам отца Рыбакиной Андрея, Елене не удалось получить необходимую поддержку в России — было довольно скромное финансирование.

«В какой-то момент федерация прислала мне контракт для Лены. Но посмотрел на него — и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: „Денег нет, но вы держитесь“», — заявлял Рыбакин.

Елена Рыбакина Фото: Fatima Shbair/AP/TASS

Елена подтвердила эту информацию в 2020 году.

«Конечно, Казахстан меня поддерживает, помогает в том числе финансово. Закрыта ли история с Россией? Я, честно говоря, об этом не думала. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан в дальнейшем, так как мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится дальше», — заявляла Рыбакина.

В этом же году Елена забралась в топ-20, в 2022-м — выиграла Уимблдон, обыграв на тот момент двух лучших теннисисток мира — Симону Халеп из Румынии и Онс Жабер из Туниса. Наивысшая позиция в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) — третья (на данный момент идет на пятом месте. — NEWS.ru).

«Я не думала, что буду играть на второй неделе Уимблдона. Выиграть этот турнир — просто потрясающе! Не могу подобрать слов, чтобы описать, насколько я счастлива. Для меня большая честь выступать перед королевской ложей. Я бы не была здесь, если бы не моя команда. Благодарю президента Федерации тенниса Казахстана за поддержку во время матчей. Очень жаль, что родители не смогли приехать, без них меня бы здесь не было. Зато смогла приехать сестра», — говорила Рыбакина во время церемонии награждения.

Почему теннисист Бублик сменил спортивное гражданство

Бублик родился 17 июня 1997 года в Гатчине Ленинградской области. В детстве Александра тренировал его отец Станислав. На юниорском уровне Бублик входил в двадцатку сильнейших теннисистов мира и играл на всех турнирах Большого шлема. В 2016 году Александр сменил спортивное гражданство и начал выступать за Казахстан.

«Я играл на турнире в Москве, мне предоставили wild card. Смотрел матч Михаила Кукушкина (российский теннисист, сменивший спортивное гражданство в 2008 году. — NEWS.ru). В боксе сидела его бывшая жена Анастасия. Она спросила меня: „А как у тебя с финансированием?“ Я говорю, что особо никак, как-то помогают, выделяются какие-то деньги, но это не те масштабы, не сотни тысяч долларов, которые нужны. Она спросила, не хотел бы я поиграть за Казахстан, я ответил: „Не знаю, наверное, да“. Отыграл четвертьфинал, позвонили из федерации Казахстана, начались переговоры. Мы быстро договорились — контракт, документы, флаг. Мне не хватало масштабов», — сказал Бублик в интервью журналисту Виктору Кравченко.

В январе 2025 года спортсмен заявил, что не жалеет о смене гражданства.

«Казахстан дал мне шанс быстрее подняться. Поэтому нельзя об этом жалеть, это неправильно. При этом я не могу поменять национальность. Но за Казахстан буду выступать всегда — это не обсуждается», — сказал Бублик.

Сейчас Александр — 11-я ракетка мира.

Почему Дарья Касаткина отказалась выступать за Россию

29 марта 2025 года Дарья Касаткина сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что получила постоянный вид на жительство в Австралии и теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях.

«Я рада сообщить, что мое заявление на получение постоянного вида на жительство было одобрено правительством Австралии. Австралия — это место, которое я люблю и где я по-настоящему чувствую себя как дома. Мне нравится находиться в Мельбурне, и я хочу как можно скорее обустроить здесь свой дом», — поделилась эмоциями Касаткина.

Дарья Касаткина Фото: Christopher Katsarov/AP/TASS

В 2022 году теннисистка совершила каминг-аут (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Касаткина заявила, что состоит в отношениях с серебряным призером Олимпийских игр 2018 года фигуристкой Натальей Забияко. Депутат Госдумы Роман Терюшков в разговоре с NEWS.ru довольно жестко высказался по поводу Касаткиной.

«Касаткина никогда не скрывала, что для нее важна бочка варенья и корзина печенья. Для таких, как она, понятие „родина“ отсутствует, поэтому она по случаю обзавелась новой. Для граждан России это позитивная новость, так как публичный пример, подаваемый Касаткиной, сводился вовсе не к ее индивидуальным достижениям на корте, а больше к рекламе ее нетрадиционной ориентации и ненависти к руководству нашей страны, защищающему русскоязычное население ДНР и ЛНР», — сказал Терюшков.

В период выступлений за Россию Касаткина поднималась на восьмое место рейтинга WTA. Начав выступать за Австралию, Дарья опустилась на 37-е место.

Какие теннисистки начали выступать за Узбекистан

В октябре 2025 года стало известно о переходе Марии Тимофеевой под флаг Узбекистана, а в декабре в том же направлении проследовала Камилла Рахимова.

«После долгих раздумий и обсуждений с моей командой и семьей я приняла решение сменить спортивное гражданство. Это было непростое решение, но я верю, что это правильный шаг для моего будущего в теннисе — как в профессиональном, так и в личном плане. Мое решение основано на моих амбициях, карьерных целях и на том, что, как я чувствую, даст мне наилучшие возможности для развития как спортсменки. Хочу подчеркнуть, что эта смена не стирает мои корни и мое уважение к предыдущей команде и федерации. С гордостью и благодарностью отношусь к своему прошлому», — написала Рахимова в соцсетях.

Мария Тимофеева Фото: Mathias Schulz/AP/TASS

14 декабря Полина Кудерметова заявила, что будет выступать за Узбекистан. В своем активе она имеет девять титулов Международной федерации тенниса (ITF) в одиночном разряде, включая турниры уровня W 50 в Индоре 2024 года и W 40 в Астане 2023 года. В рейтинге WTA она занимает 104-е место. Старшая сестра Полины Вероника Кудерметова является пятой ракеткой России и продолжает выступать за свою страну.

Почему Потапова решила представлять Австрию

Еще одна россиянка Анастасия Потапова будет представлять Австрию. Теннисистку высмеяли в Сети из-за того, что текст поста, в котором она объявила о переходе, был полностью скопирован у Касаткиной.

«Данное решение было определенно непростым, возможно, самым сложным в моей жизни, но оно основывалось на понимании развития меня как игрока и необходимости думать о моем будущем и будущем моих родных и близких. Мне важно профессионально расти и приближаться к моим целям», — написала Потапова в своем Telegram-канале.

«Это не потеря для российского тенниса. Понятия не имею, чем обусловлено решение Потаповой», — сказал по этому поводу Евгений Кафельников.

Анастасия Потапова Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Потапова могла сменить спортивное гражданство на австрийское из-за финансов и возможности выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, заявил NEWS.ru чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

«Она не первый человек, кто решил выступать под флагом другой страны. Достаточно много вопросов, почему теннисисты принимают такое решение. Можно понять тех, кто только начинает играть и пытается пробиться в другой сборной. Но у меня большой вопрос к уже состоявшимся игрокам. Может быть, она не попадет на Олимпиаду в составе сборной России, а за Австрию поедет, может быть, финансовые вопросы. В первую очередь надо спросить у нее», — считает Ольховский.

Какие еще российские теннисисты выступают за другие страны

С 2022 года география переходов российских теннисистов расширилась. В июне 2022-го приняла решение выступать за Грузию Натела Дзаламидзе, в июне 2023-го Варвара Грачева выбрала национальную команду Франции, а в августе 2024-го Элина Аванесян стала гражданкой Армении.

«У нас играют более тысячи человек. Массово уходить наши спортсмены не будут, да и из этой тысячи у нас перешло в другие страны три-четыре человека. Они сменили спортивное гражданство, а не российское. Потери есть только в личностном плане, хотелось бы, чтобы страна была более значима для каждого из спортсменов», — заявлял президент ФТР Шамиль Тарпищев.

Читайте также:

«Тянет на лыжню»: Домрачева о Бьорндалене, детях и жизни на три страны

Итоги первой части сезона РПЛ: разбор полетов от Пономарева и Булыкина

Русская стена: Сафонов вернулся в стартовый состав ПСЖ и разгромил «Ренн»

«Любовь с первого взгляда»: Корстин о титулах, муже и россиянах в НБА

Побег из СССР, роман с Курниковой, Зал славы: как живет хоккеист Федоров