Итоги первой части сезона РПЛ: разбор полетов от Пономарева и Булыкина

Российский футбол ушел на зимнюю паузу, которая продлится почти три месяца. Чемпионат возобновится 1 марта. Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев и бывший игрок «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин подвели итоги первой части сезона. Кто является главным претендентом на высокие места, нужно ли оставлять российских тренеров в московских клубах, какой должен быть новый лимит и нужно ли возвращать пиво на стадионы — в материале NEWS.ru.

О последнем матче первой части сезона «Краснодар» — ЦСКА

Армейцы показали хорошую игру во встрече против «Краснодара», заявил Пономарев. По его мнению, на исход противостояния серьезно повлиял главный арбитр матча Кирилл Левников.

«Мне очень понравилась игра. Не ожидал от армейцев. Дисциплина была нехарактерно идеальная! Собрались и здорово сыграли. Но выиграть бы ЦСКА не дали. Левников уже был настроен удалить кого-то! Да, набрать очки не удалось, но сыграли хорошо. Я, например, на ничью рассчитывал, на выигрыш никак. Рад, что напоследок армейцы выдали такую зрелую игру. Во втором круге подкупят игроков — и будет легче», — сказал Пономарев.

Булыкин также считает, что на исход встречи серьезно повлияло удаление. Он отметил, что хотелось бы видеть чуть больше исполнительского мастерства.

«По голам было супер. Хочется видеть больше исполнительского мастерства: как команды играли на стандартах, забивали щитками, разные симуляции, стычки… Всем понравилось, единственное — красная карточка, которая убила всю интригу раньше времени. Армейцы бились, очень хотели набрать очки, но против таких команд, как „Краснодар“, вдесятером отыграться очень сложно. Думаю, что это и предрешило исход», — сказал Булыкин.

«Краснодар» — ЦСКА Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

О лидирующих в таблице командах

Пономарев считает, что у ЦСКА неплохие перспективы в борьбе за чемпионство. Он отметил, что удивлением стал «Локомотив», который преодолел сложный период, но не будет вести борьбу за первое место.

«Ожидал от „Локомотива“ худшего, но команда исправилась — подкинула дровишек и полетела дальше. Не думал, что так низко будут „Спартак“ и „Динамо“, но их сумбурная игра соответствует месту в таблице. Тройка фаворитов? „Краснодар“, „Зенит“, ЦСКА. Подключиться может только „Локомотив“. Но бороться за чемпионство он не будет, только за тройку», — сказал Пономарев.

Булыкин отметил «Краснодар», который слабо начал чемпионат, быстро выправил ситуацию и стал зимним чемпионом РПЛ.

«За титул будут бороться пять команд: „Краснодар“, „Зенит“, ЦСКА, „Локомотив“, и мне видится, что подтянется „Спартак“. Все будет зависеть от весны. Прошлую они провалили. Будем надеяться, что не повторят ошибок, выйдут и навяжут классную борьбу», — сказал Булыкин.

О перспективах «Балтики»

Пономарев считает, что «Балтика» не сможет выдержать заданный темп. Он уверен, что команда Андрея Талалаева не сможет войти в тройку по итогам сезона.

«Команда выглядит неплохо, но они могут сойти на нет как физически, так и морально. В пятерке, может, и останутся», — сказал Пономарев.

Булыкин заявил, что не верит в «Балтику». Он считает, что калининградцы закончат чемпионат на шестом-седьмом месте.

«Они уже и так хорошо выступили. Без качества на одной физике далеко не уедешь. Конечно, сейчас будет время подготовиться. Но исполнительское мастерство у игроков топ-клубов повыше», — заявил Булыкин.

Игроки ФК «Балтика» Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

О возможных новичках ЦСКА

Пономарев уверен, что Дмитрий Баринов из «Локомотива» сможет усилить команду. Он отметил, что нападающий «Зенита» Александр Соболев коллективу не нужен.

«Это другая манера игры, не комбинационная. У армейцев все более вдумчиво и интересно», — считает Пономарев.

Булыкин заявил, что длинная скамейка поможет ЦСКА в борьбе за трофей. Он пояснил, что окончательное решение все равно остается за тренером и руководством.

«Когда у тебя на скамейке много футболистов, которые могут выйти и помочь, это хорошо в борьбе на длинной дистанции», — сказал Булыкин.

О возможном переходе Талалаева в топ-клуб

Пономарев считает, что Талалаеву нужно «тормознуть» в плане своего эмоционального поведения. Он отметил, что специалисту не нужно покидать «Балтику».

«Я бы с ним поговорил, вести себя так не нужно. Возомнил себя Наполеоном! Надо уже тормознуть его, и он сам себя. Андрей — человек общительный, скромный, но его поведение… Его команда заиграла. Он чувствует футбол, поставил хорошую игру. Знает, кому что делать нужно, а кому что не нужно. Переход в топ-клуб? Нет, ему не надо. Потеряет себя и скатится. „Балтика“ — его проект, он хорошо в нем существует», — сказал Пономарев.

Булыкин усомнился в том, что Талалаев получит шанс проявить себя в топ-клубе. Он отметил, что эти коллективы предпочтут взять иностранного специалиста.

«Любой тренер мечтает оказаться в топ-клубе, попробовать себя. Дадут ли ему шанс — это уже другой вопрос. Мне кажется, что они предпочтут зарубежных, тем более что спортивные директора — иностранцы», — сказал Булыкин.

Главный тренер Андрей Талалаев («Балтика») Фото: Андрей Шрамко/РИА Новости

О российских тренерах «Спартака» и «Динамо»

Пономарев считает, что Вадима Романова и Ролана Гусева нужно оставить. Их главным плюсом ветеран ЦСКА назвал то, что они знакомы с игроками.

«Шило на мыло. Кого приглашать, тренеров из Европы? На эту должность можно пригласить любого величайшего, он сразу команду не построит. Опять же, придется изучать игроков заново. А нашим — нет. Пускай работают, надо довериться», — отметил Пономарев.

Булыкин считает, что «Спартаку» и «Динамо» нужны специалисты, которые в своей карьере уже выигрывали трофеи. Он отметил, что из-за упущенного сезона бело-голубые могли бы дать поработать и Гусеву.

«Если „Спартаку“ нужно еще что-то менять и спасать ситуацию, то „Динамо“ могло бы и Гусеву дать поработать. Но спортдиры будут звать иностранцев, которые смогут подготовить команду ко второй части чемпионата. Я считаю, что и „Спартаку“, и „Динамо“ нужны тренеры с трофеями. Если русский — то условный Черчесов», — сказал Булыкин.

О новом лимите на легионеров

Пономарев считает, что новый лимит должен позволять максимум трем иностранцам выходить на поле. Также он похвалил идею министра спорта Михаила Дегтярева проводить матчи Кубка страны только с участием россиян.

«Пусть на поле будет три иностранца. В заявке — сколько угодно. Еще было предложение проводить матчи Кубка страны только с россиянами. Это было бы вообще здорово. Только за», — сказал Пономарев.

Булыкин считает, что иностранцев может быть максимум пять. Он отметил, что клубы РПЛ совершенно не думают о молодых российских игроках.

«К сожалению, наши клубы не думают о российской молодежи, они предпочитают готовых футболистов. Многие команды вообще смотрят только на иностранцев. Хочется, чтобы давали больше шансов российской молодежи, как в Голландии, Бельгии, Сербии, Хорватии. И чтобы они уже бились за хорошие условия», — заявил Булыкин.

Российская премьер-лига Фото: Александр Вильф/РИА Новости

О возвращении пива на стадионы

Пономарев заявил, что пиво необходимо вернуть на российские футбольные стадионы. Он отметил, что главным запретом должно стать присутствие стеклянных бутылок.

«Отношусь положительно. Только в пластике, без стеклянной тары. Раньше вообще водку проносили и закуску. Сидели все вместе выпивали. Забила одна команда — пьют одни, другая команда — другие. Посидели, посмеялись, поговорили, поздравили друг друга. Вот это нормальное абсолютно общение», — заявил Пономарев.

Булыкин считает, что болельщики должны смотреть футбол в приятной обстановке. Он отметил, что возвращение пива на стадионы может помочь в том числе и детскому спорту.

«Отношусь положительно. Я часто бываю на иностранных аренах, где можно и пива попить, и перекусить, и футбол посмотреть. Многие все равно пытаются сделать это перед стадионом. Должны быть хорошие условия для болельщиков, чтобы они ходили на стадион и смотрели футбол в приятной обстановке. На всех крупных мероприятиях спонсор — пиво. Их деньги помогут клубам, а какие-то отчисления пойдут на развитие детского футбола», — сказал Булыкин.

Кто завершил первую часть чемпионата в призовой тройке

Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар». Коллектив Мурада Мусаева набрал 40 очков за 18 встреч. Петербургский «Зенит» располагается неподалеку: 39 баллов. «Локомотив», ЦСКА и «Балтика» имеют 37, 36 и 35 очков соответственно. Московский «Спартак» с 29 баллами — шестой, «Динамо» — 21 очко и десятое место.

