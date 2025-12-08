Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара» Пономарев рад, что ЦСКА показал хорошую игру в матче против «Краснодара»

ЦСКА показал хорошую игру во встрече Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара», заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран армейцев Владимир Пономарев. По его мнению, на исход противостояния серьезно повлиял главный арбитр матча Кирилл Левников.

Мне очень понравилась игра. Не ожидал от армейцев. Дисциплина была нехарактерно идеальная! Собрались и здорово сыграли. Но выиграть бы ЦСКА не дали. Левников уже был настроен удалить кого-то! Да, набрать очки не удалось, но сыграли хорошо. Я, например, на ничью рассчитывал, на выигрыш никак. Рад, что напоследок армейцы выдали такую зрелую игру. Во втором круге подкупят игроков и будет легче, — сказал Пономарев.

Встреча 18-го тура «Краснодар» — ЦСКА завершилась со счетом 3:2. В составе «быков» отличились Джон Кордоба (38-я минута), Виктор Са (51) и Жоао Батчи (70), а у армейцев — Мойзес (11) и Матеус Алвес (90+1). На 68-й минуте Мойзес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ: после 18 туров команда возглавляет таблицу с 40 очками. На втором месте — «Зенит» (39), на третьем — «Локомотив» (37).