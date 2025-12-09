Ветеран ЦСКА раскрыл отношение к пиву на российских футбольных стадионах Пономарев выступил за возвращение пива на российские футбольные стадионы

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что пиво необходимо вернуть на российские футбольные стадионы. Он отметил, что главным запретом должно стать присутствие стеклянных бутылок.

Отношусь положительно. Только в пластике, без стеклянной тары. Раньше вообще водку проносили и закуску. Сидели все вместе выпивали. Забила одна команда — пьют одни, другая команда — другие. Посидели, посмеялись, поговорили, поздравили друг друга. Вот это нормальное абсолютно общение, — заявил Пономарев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры. Он отметил, что данный вопрос можно взять под контроль. Бывший защитник и капитан ЦСКА добавил, что болельщики приходят на матчи, чтобы наслаждаться игрой, а не напиваться.

До этого министр спорта Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для появления дополнительных денежных средств на развитие и содержание спортивных объектов. По его словам, это важная часть культуры боления. Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.