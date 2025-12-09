ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 13:50

Ветеран ЦСКА раскрыл отношение к пиву на российских футбольных стадионах

Пономарев выступил за возвращение пива на российские футбольные стадионы

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что пиво необходимо вернуть на российские футбольные стадионы. Он отметил, что главным запретом должно стать присутствие стеклянных бутылок.

Отношусь положительно. Только в пластике, без стеклянной тары. Раньше вообще водку проносили и закуску. Сидели все вместе выпивали. Забила одна команда — пьют одни, другая команда — другие. Посидели, посмеялись, поговорили, поздравили друг друга. Вот это нормальное абсолютно общение, — заявил Пономарев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что продажа пива на стадионах является частью мировой спортивной культуры. Он отметил, что данный вопрос можно взять под контроль. Бывший защитник и капитан ЦСКА добавил, что болельщики приходят на матчи, чтобы наслаждаться игрой, а не напиваться.

До этого министр спорта Михаил Дегтярев выступил за возвращение пива на спортивные стадионы для появления дополнительных денежных средств на развитие и содержание спортивных объектов. По его словам, это важная часть культуры боления. Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.

футбол
РПЛ
пиво
спорт
Виктор Байбаков
В. Байбаков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл усилия Евросоюза в урегулировании на Украине
Трамп внезапно заговорил о невступлении Украины в НАТО
Первые три серии вакцины от рака изготовили в России
Прокуратура обжаловала приговор осужденным за аферу с квартирой Долиной
Совкомбанк и «Халва» запускают акцию «Новогодний бум»
Экс-мэра Красноярска обвинили в получении рекордной взятки
«Сдаваться не собирается»: экс-нардеп оценил вероятность побега Зеленского
В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине
В воздушном пространстве Шереметьево ввели временные ограничения
Военный суд Москвы пересмотрит дело экс-сотрудника ФСБ и банкира
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с диспансеризацией
«Морские дьяволы», ссоры с актерами из-за СВО, сын: как живет Олег Чернов
Экс-нардеп раскрыл, почему Зеленский медлит с назначением нового главы ОП
Раскрыт урон, нанесенный при атаке БПЛА на Чебоксары
Врач перечислил неочевидные симптомы проблем с сердцем
В Венгрии оценили переговоры России и США по Украине
Путин подписал призыв на военные сборы-2026: что это значит, кого призовут
Россиян предупредили о двухэтапном повышении тарифов ЖКУ в 2026 году
Найден неожиданный покупатель особняка Лободы за 850 млн рублей
Трамп намекнул на скорый крах Украины
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.