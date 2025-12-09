ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:40

Ветеран ЦСКА заявил, что лимит на легионеров необходимо ужесточать

Пономарев: оптимальная формула лимита на легионеров — три иностранца на поле

Экс-игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев Экс-игрок сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) нужно ужесточать, заявил NEWS.ru экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. По его мнению, оптимальной будет формула с тремя иностранцами на поле.

Конечно нужно! Пусть на поле будет три иностранца. В заявке — сколько угодно. Еще было предложение проводить матчи Кубка страны только с россиянами. Это было бы вообще здорово. Только за, — заявил Пономарев.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой раскритиковал идею запретить легионерам играть в Кубке России. Он заявил, что это какая-то «шуточная форма», и задался вопросом, где тогда выступать футболистам с иностранным паспортом.

До этого сообщалось что Министерство спорта РФ рассматривает возможность введения ограничений для иностранных игроков в матчах Кубка России. Предполагается, что в турнире смогут участвовать исключительно футболисты, имеющие право выступать за российские сборные команды. Глава Минспорта пообещал организовать детальную проработку инициативы.

