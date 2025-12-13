Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 01:00

Побег из СССР, роман с Курниковой, Зал славы: как живет хоккеист Федоров

Анна Курникова Анна Курникова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
13 декабря исполнилось 56 лет советскому и российскому хоккеисту Сергею Федорову. Что известно о его отношениях с теннисисткой Анной Курниковой, почему он уехал из СССР, каких успехов добился в своей карьере — в материале NEWS.ru.

Каких успехов в карьере добился хоккеист Федоров

Федоров родился в Пскове в 1969 году. Когда Сергею было девять лет, его семья переехала в Апатиты. Первым хоккейным клубом будущего чемпиона мира стал местный «Апатитстрой». После того как коллектив занял второе место на областных соревнованиях, Федорова пригласили в минское «Динамо». Хоккеист дебютировал в играх за основной состав команды в 1985 году. В следующем сезоне Сергей стал игроком ЦСКА — он провел первый матч в высшей лиге в возрасте 16 лет.

На драфте Национальной хоккейной лиги 1989 года Федорова выбрал клуб «Детройт Ред Уингз» под 74-м номером. Нападающий прославился в составе коллектива как игрок, эффективно игравший как в обороне, так и в атаке. Федоров трижды завоевал с «Детройтом» Кубок Стэнли.

В 1994 году он первым из европейцев получил награду самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи». Федоров также выступал в НХЛ за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон». Хоккеист провел в лиге 1248 матчей, набрав 1179 очков.

Выступая за сборную России, Федоров три раза выигрывал чемпионат мира и дважды становился призером Олимпийских игр (серебро в 1998-м и бронза в 2002 году). Нападающий завершил карьеру в магнитогорском «Металлурге» в 2012-м. Три года спустя его включили в Зал хоккейной славы, а в 2017-м — в список 100 величайших хоккеистов в истории НХЛ. В 2020-м Федоров возглавил рейтинг российских игроков североамериканской лиги по версии The Hockey Writers.

Почему хоккеист Федоров сбежал из СССР в США

В НХЛ опасались того, что советские игроки не смогут приехать в Лигу из-за железного занавеса, чем объясняется низкий номер Федорова на драфте. Во время выступления в составе сборной СССР на Играх доброй воли в Сиэтле в 1990 году нападающий сообщил представителям «Детройта», что готов к отъезду. Он попросил их подождать его в фойе отеля.

Нападающий команд «Звезды России» и «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров во время второго московского международного турнира по хоккею «Кубок Спартака» во Дворце спорта «Сокольники» в Москве Нападающий команд «Звезды России» и «Детройт Ред Уингз» Сергей Федоров во время второго московского международного турнира по хоккею «Кубок Спартака» во Дворце спорта «Сокольники» в Москве Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

Федоров последним покинул автобус, на котором советские хоккеисты приехали в гостиницу. Встретившись с вице-президентом «Ред Уингз» Джимом Лайтсом, он уехал вместе с ним в аэропорт. Затем Федоров вылетел в Детройт на частном самолете владельца команды. За побег нападающего лишили звания заслуженного мастера спорта, которое он повторно получил в 1998 году.

Что известно о романе хоккеиста Федорова с теннисисткой Курниковой

Федоров познакомился с Анной Курниковой на вечеринке в 1996 году. На тот момент хоккеисту было 27 лет, а теннисистке — 16. Американские папарацци постоянно следили за русской парой. Сергей и Анна появлялись на обложках газет и журналов.

В 2001 году британская газета The Sun сообщила о свадьбе Федорова и Курниковой. Позже отец теннисистки опроверг эту информацию. В тот момент в отношения пары вмешался хоккеист Павел Буре, который жил недалеко от Курниковой и был хорошо с ней знаком. В СМИ стали появляться их совместные фотографии.

Федоров не верил в роман Курниковой с Буре. Он на время покинул расположение «Детройта», чтобы сделать девушке предложение. Западные таблоиды писали, что Сергей и Анна сыграли свадьбу в Москве в обстановке строгой секретности. В 2003 году Федоров подтвердил, что женился на Курниковой, но в скором времени они развелись. Девушка отрицала, что вышла за него замуж.

Чем сейчас занимается экс-хоккеист Федоров

Федоров возглавлял московский ЦСКА с июля 2021-го по май 2024 года. Ему удалось два раза подряд выиграть Кубок Гагарина (2022, 2023). Федорова дважды признавали лучшим тренером сезона в Континентальной хоккейной лиге.

В конце 2024 года он заявил «Матч ТВ», что его устраивает ритм жизни в России.

«Просыпаюсь утром, и, слава богу, не надо никуда бежать. И наоборот: не надо, ложась спать, детально думать о завтрашнем дне. Меня все устраивает, все хорошо. Психологически тоже надо отдыхать. Когда тренировал, подобного отдыха не было», — отметил Федоров.

Главный тренер клуба ЦСКА Сергей Федоров во время хоккейного матча Главный тренер клуба ЦСКА Сергей Федоров во время хоккейного матча Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В августе 2025 года СМИ сообщили, что Федоров, занимая должность члена наблюдательного совета ЦСКА, помогал тренерскому штабу работать с форвардами на предсезонных сборах.

