Российская теннисистка сменила спортивное гражданство

Российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновление отражено в профиле спортсменки: рядом с именем указана узбекистанская национальная символика. Измененная информация появилась 20 октября.

Тимофеевой 21 год, она родилась в Москве. Девушка имеет один титул WTA и на данный момент занимает 146-е место в мировом рейтинге. В минувшее воскресенье, 19 октября, спортсменка выиграла финал турнира WTT W75 в Португалии, обыграв американку Алексис Блохину.

Ранее, по данным Telegram-канала Sport Baza, вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин решил отказаться от российского спортивного гражданства, чтобы выступать за сборную Норвегии. По данным источника, четырежды выигравший чемпионат Норвегии с клубом футболист уже прошел языковые тесты для ускоренного получения соответствующего документа.

До этого власти Литвы лишили гражданства фигуристку Маргариту Дробязко после ее участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал это решение «тупой русофобией», напомнив, что Конституционный суд Литвы также поддержал аннулирование гражданства спортсменки, полученного в 1993 году, и исключил ее из списка кавалеров ордена Гедиминаса.