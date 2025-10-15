Депутат одним словом описал лишение фигуристки гражданства Литвы

Решение Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко является русофобией, заявил депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. По данным РИА Новости, власти республики пошли на такой шаг после ее участия в ледовых шоу Татьяны Навки на территории России.

Это просто тупая русофобия. И фигуристке в этой ситуации можно только посочувствовать, — подчеркнул собеседник агентства.

Депутат отметил, что происходящее является «полным дебилизмом» и запредельной историей. Для властей Литвы, убежден Фетисов, отсутствует понятие человеческих норм и отношений.

КС республики ранее признал правомочным указ президента страны, который аннулировал гражданство Дробязко, полученное ею в 1993 году. Кроме того, Маргариту Дробязко и ее партнера Повиласа Ванагаса исключили из списка кавалеров ордена Гедиминаса – одной из высших государственных наград Литвы.

На протяжении своей спортивной карьеры фигуристы добились успехов, завоевав бронзовые медали чемпионата мира 2000 года, а также многократно становились призерами чемпионатов Европы. Дуэт представлял Литву на пяти Олимпийских играх.

Ранее чемпион ОИ по биатлону Дмитрий Васильев назвал беззаконием решение литовских властей лишить гражданства Дробязко. Спортсмен заявил, что правительство республики может «только тявкать».