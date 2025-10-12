Олимпийский чемпион обрушился с критикой на Литву из-за одного решения

Решение литовских властей лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко — это сплошное беззаконие, заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, правительство Литвы в этом вопросе не могло принимать решение самостоятельно, так как не является независимым и может «только тявкать», передает РИА Новости.

Они полностью зависят от Евросоюза, брюссельской бюрократии и так далее. Они сами ничего не могут, сами могут только тявкать и делать какие-то гадости. <…> То, что сейчас творится на Западе, — это сплошное беззаконие, — посетовал Васильев.

Спортсмен обратил внимание, что фигуристка Татьяна Навка, участие в шоу которой стало причиной лишения Дробязко гражданства, — не политик, а обычный организатор спортивных мероприятий. По его словам, у Вильнюса не было законных оснований для подобного решения.

Ранее стало известно, что более 800 россиян до 13 октября будут принудительно выдворены из Латвии за несоблюдение миграционных норм. Директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке уточнила, что после этой даты их пребывание в республике станет незаконным.