Вратарь Хайкин отказался от российского спортивного гражданства

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что вратарь норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин решил отказаться от российского спортивного гражданства. По информации канала, он хочет выступать за Норвегию. Как сообщает Sport Baza, Хайкин отклонил все запросы об игре за сборную России.

Вратарь указал в системе FIFA Великобританию, но в ближайшее время голкипер рассчитывает снова поменять спортивное гражданство на норвежское. Футболист прошел языковые тесты для получения документа, который оформляют по ускоренной системе.

Хайкин выступает за «Буде-Глимт» с 2019 года. В составе этого клуба он четыре раза брал золото чемпионата Норвегии. Его девушка родом из этой скандинавской страны.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что министр спорта России Михаил Дегтярев обладает достаточными полномочиями, чтобы не согласовать кандидатуру главного тренера национальной сборной России по футболу Валерия Карпина. Однако он подчеркнул, что процедура носит формальный характер.