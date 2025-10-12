Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 18:16

Стало известно о возможном недопуске Карпина на пост главного тренера

Генсек РФС Митрофанов: формально Дегтярев может не согласовать Карпина

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Министр спорта России Михаил Дегтярев обладает достаточными полномочиями, чтобы не согласовать кандидатуру главного тренера национальной сборной России по футболу Валерия Карпина, заявил генеральный секретарь Максим Митрофанов. Однако он подчеркнул, что процедура носит формальный характер, передает «РБ Спорт».

Это же не вопрос «нравится-не нравится». Это вопрос прохождения процедуры согласования. Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности. <…> Это не оценочная категория, а формальная процедура, — поделился Митрофанов.

Он подчеркнул, что отбор главного тренера осуществляется по конкретным критериям — соответствующее образование, лицензия и опыт работы. В случае, если кандидат не проходит по одному из них, министр может не допустить его к работе.

Ранее Карпин заявлял, что работа с национальной командой и частным клубом отличается, как борщ и харчо, при этом отметив, что «и то и то вкусно». Специалист подчеркнул недопустимость сравнения данных видов тренерской деятельности.

Россия
спорт
футбол
Минспорт
Валерий Карпин
тренеры
