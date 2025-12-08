Сменившие спортивное гражданство теннисистки объяснили свое решение

Теннисистки Анастасия Потапова и Камилла Рахимова, которые сменили спортивное гражданство с российского на австрийское и узбекистанское соответственно, объяснили свое решение необходимостью профессионального роста. В своих соцсетях они поблагодарили болельщиков и коллег.

Данное решение было определенно непростым, возможно самым сложным в моей жизни, но оно основывалось на понимании развития меня как игрока и необходимости думать о моем будущем и будущем моих родных и близких. Мне важно профессионально расти и приближаться к моим целям, — написала Потапова в своем Telegram-канале.

Рахимова, в свою очередь, сообщила, что приняла непростое решение, но уверена, что оно правильно для ее теннисного будущего. Ее выбор обусловлен амбициями, карьерными целями и ощущениями относительно наиболее благоприятных возможностей для дальнейшего роста в качестве спортсменки. Она особо подчеркнула, что принятая ею смена команды никоим образом не умаляет ее корней и уважения к прежней команде и федерации.

Ранее Потапова сообщила, что с нового сезона будет представлять Австрию на международных соревнованиях. Она заявила, что чувствует себя в этой стране как дома. Потапова находится на 31‑м месте в мировом рейтинге.