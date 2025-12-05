Пост теннисистки-перебежчицы Потаповой высмеяли в Сети

Российская теннисистка Анастасия Потапова, сменившая гражданство на австрийское, опубликовала пост, чем рассмешила пользователей в Сети. В соцсети Х обратили внимание, что она скопировала текст у другой теннисистки Дарьи Касаткиной, заменив лишь название страны. Сама Касаткина ранее также сменила гражданство с российского на австралийское.

Накануне Потапова сообщила, что с нового сезона будет представлять Австрию на международных соревнованиях. Она пояснила в своем блоге, что чувствует себя в этой стране как дома.

Позже чемпион двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский выразил мнение, что Потапова пошла на это из-за финансов и возможности выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе. По его словам, этот вопрос нужно адресовать спортсменке.

Тем временем вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников не считает смену гражданства Потаповой значимой потерей для российского спорта. Он отметил, что ему сложно объяснить такое решение спортсменки. Бывший спортсмен добавил, что не считает Потапову сильной теннисисткой и не видит значимых достижений для России. Поэтому, как подчеркнул Кафельников, «скатертью дорожка».