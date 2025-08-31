«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах Мантуров признался, что не пользуется маркетплейсами активно

Вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что не является активным пользователем маркетплейсов. Он добавил, что однако покупки онлайн часто совершают члены его семьи, передает ТАСС.

Если честно, я не активный пользователь [маркетплейсов], но члены семьи достаточно активно ими пользуются, насколько я знаю, — пояснил Мантуров.

Ранее стало известно, что россияне потратили на маркетплейсах 3 млрд рублей на товары для школьников в преддверии 1 сентября. Наибольшей популярностью пользовались альбомы для рисования, продажи которых выросли на 532%. Также активно приобретались цветные карандаши и шариковые ручки. При этом спрос на рюкзаки снизился на 24%.

Также независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов заявил, что нет смысла вводить черные списки пользователей маркетплейсов. По его словам, взаимоотношения покупателя и продавца уже регулируются в рамках Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей. По предположению эксперта, некоторые площадки уже используют практику установки взаимоотношений, а в случае сомнений просто предлагают клиенту полную предоплату в 100% за товар.