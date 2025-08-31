День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 12:04

«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах

Мантуров признался, что не пользуется маркетплейсами активно

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что не является активным пользователем маркетплейсов. Он добавил, что однако покупки онлайн часто совершают члены его семьи, передает ТАСС.

Если честно, я не активный пользователь [маркетплейсов], но члены семьи достаточно активно ими пользуются, насколько я знаю, — пояснил Мантуров.

Ранее стало известно, что россияне потратили на маркетплейсах 3 млрд рублей на товары для школьников в преддверии 1 сентября. Наибольшей популярностью пользовались альбомы для рисования, продажи которых выросли на 532%. Также активно приобретались цветные карандаши и шариковые ручки. При этом спрос на рюкзаки снизился на 24%.

Также независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов заявил, что нет смысла вводить черные списки пользователей маркетплейсов. По его словам, взаимоотношения покупателя и продавца уже регулируются в рамках Гражданского кодекса и закона о защите прав потребителей. По предположению эксперта, некоторые площадки уже используют практику установки взаимоотношений, а в случае сомнений просто предлагают клиенту полную предоплату в 100% за товар.

Денис Мантуров
маркетплейсы
покупки
сеть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саперы за год обезвредили колоссальное число мин в Курской области
Польским байкерам запретили въезд в Россию после акции у мемориала
Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и Парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.