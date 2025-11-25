Ближе к Дальнему: в Хабаровске открыт распределительный центр «Пятерочки»

В селе Ракитном Хабаровского края открылся первый на Дальнем Востоке распределительный центр торговой сети «Пятерочка» (находится под управлением компании Х5). В перспективе он сможет обслуживать более 650 магазинов региона. Как устроен комплекс и почему его открытие так важно для региона — в материале NEWS.ru.

Какова пропускная способность нового распределительного центра

Новый логистический комплекс площадью 50 тыс. квадратных метров будет обеспечивать продукцией магазины сети в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. В перспективе центр сможет обслуживать и другие субъекты Дальневосточного федерального округа, где будут работать магазины сети.

Ежедневная пропускная способность центра с 74 погрузочно-разгрузочными воротами — 280 тыс. коробов и 45 тыс. палето-мест, а месячный объем переработки — до 75 тыс. тонн продукции. Работу РЦ при выходе на плановые мощности будут обеспечивать более 400 сотрудников и около 45 единиц спецтехники.

Строительство нового логистического хаба заняло всего 14 месяцев, и объект начал работать как раз перед высоким новогодним сезоном. Это станет гарантией бесперебойного снабжения магазинов в праздничные дни и в дальнейшем укрепит позиции X5 в регионе.

Какие товары могут храниться в распределительном центре

Распределительный центр стал первым в регионе мультитемпературным логистическим комплексом, оснащенным современными зонами хранения и обработки продукции с разными температурными режимами:

-24 °C — для хранения замороженных товаров;

-10 °C — для приемки и временного хранения мороженой продукции;

от 0 до +2 °C — зона «Фреш» для скоропортящихся молочных, мясных и овощных товаров;

+4 °C — для фруктов и овощей, требующих охлаждения;

+6 °C — для товаров с умеренным температурным режимом;

+18–22 °C — сухие складские зоны и сектора хранения шоколада, алкоголя и других продуктов.

Фото: Пресс-служба «Пятёрочки»

Технологичность и экологичность

Один из самых интересных цехов распределительного центра — камера газации бананов. Плоды поступают туда зелеными. В специальной камере с контролируемыми условиями бананы нагревают, а после подают туда этилен. В таких условиях фрукты находятся от четырех до восьми дней в зависимости от степени зрелости плодов. После этого бананы поступают в магазины уже оптимальной спелости.

В сети также подчеркнули, что для Дальнего Востока это первый объект с системой охлаждения на природном хладагенте CO2, что позволяет значительно снизить энергозатраты и повысить экологическую устойчивость объекта.

Комплекс также включает в себя участок переработки вторичного сырья с 36 прессами, формирующими тюки по 400 килограммов из картона, пластика и других материалов, а также хаб логистического оператора 5post для доставки заказов.

Сотрудники центра используют голосовую систему комплектации заказов — они получают устные команды и подтверждают выполнение голосом, что повышает точность и скорость сборки.

Какие перспективы открывает новый распределительный центр

«Наличие собственной логистической инфраструктуры позволяет „Пятерочке“ минимизировать зависимость от сторонних перевозчиков и гарантировать стабильное снабжение даже удаленных населенных пунктов Дальнего Востока», — рассказал на церемонии открытия управляющий директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

«Этот распределительный центр позволит нам сделать более насыщенную полку в магазинах „Пятерочка“, которые находятся в поселках или в удаленных городах, куда пока, к сожалению, не все поставщики могут доезжать. Теперь продукция станет ближе к покупателям», — сообщил он.

Особое значение придается поддержке локальных производителей: их продукция получит приоритетный доступ на полки «Пятерочки».

«Открытие распределительного центра — это прямой вклад в повышение качества жизни, что является одной из главных задач, поставленных президентом России. Локальная продукция теперь будет востребована на полках „Пятерочки“, а это поддержка наших производств и создание новых рабочих мест», — заявил на церемонии открытия губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин Фото: Пресс-служба «Пятёрочки»

Открытие распределительного центра — не просто закономерный шаг, а стратегическое решение, направленное на устойчивое развитие ретейла, поддержку местной экономики и повышение доступности качественных продуктов для миллионов жителей Дальнего Востока.

Проект реализован в рамках соглашения X5 с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), подписанного в 2022 году. Компания выступает резидентом территории опережающего развития (ТОР), что дает ей право на налоговые льготы и административную поддержку.