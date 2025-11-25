День матери
25 ноября 2025 в 13:19

«Нужно бить тревогу»: член СПЧ о мерах защиты от сталкинга

Член СПЧ Меркачева посоветовала фиксировать доказательства сталкинга для полиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Необходимо фиксировать доказательства сталкинга с целью предоставления их в правоохранительные органы, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, уверенность в себе и чувство защищенности помогут избежать угрозу преследования.

Для обороны от сталкинга нужно бить тревогу и понимать, что в первую очередь женщина должна защищать себя сама. Важно максимально все фиксировать. Можно писать в социальных сетях о том, что подвергаешься преследованию со стороны конкретного человека — если это действительно факт, а не выдумка. Понятно, что какой-нибудь пост — это не документ, но если, например, приходит сообщение в мессенджере, можно пойти со своим телефоном или с компьютером к нотариусу и задокументировать произошедшее, — посоветовала Меркачева.

Она подчеркнула, что с полученным документом можно уверенно обращаться в полицию. По словам члена СПЧ, сам факт обращения уже фиксирует ситуацию: даже если девушке откажут в помощи, полицейские будут осведомлены о ее проблеме и поймут, что им придется нести ответственность, если с ней произойдет что-то плохое.

Ранее психотерапевт Мария Зубащенко заявила, что сталкер прибегает к манипуляциям и угрозам, чтобы управлять жертвой. По ее словам, в данном случае следует немедленно прекратить контакт с преследователем, поделиться проблемой с близкими и, при возникновении угроз или физического преследования, незамедлительно обратиться в полицию.

сталкинг
советы
женщины
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
