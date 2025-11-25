День матери
25 ноября 2025 в 13:21

Лавров назвал мечтами заявления Макрона об Украине

Лавров: слова Макрона об Украине не имеют ничего общего с реальностью

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно ситуации на Украине больше похожи на мечты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Слова французского политика не имеют ничего общего с действительностью, констатировал министр на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Трансляция доступна на сайте МИД РФ.

Просто мечты, которые ничего общего с мирным урегулированием не имеют, — заявил Лавров.

Министр напомнил, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию «единственной проблемой», которая не дает урегулировать ситуацию на Украине. Лавров также отметил, что Макрон грозился направить войска в район Киева и Одессы после подписания перемирия.

Перед этим президент Франции заявил, что молодые французы не поедут на Украину вопреки слухам о реформе в армии страны. Глава государства подчеркнул, что истинная цель планируемых изменений заключается в укреплении связи между вооруженными силами и государством.

До этого стало известно, что позиция Макрона по конфликту на Украине усугубляет его рейтинг во французском обществе. Журналисты отметили, что все больше людей выступает против действий политика, поскольку обеспокоены проблемой с безопасностью внутри страны.

