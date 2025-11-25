Появились новые подробности о расследовании НАБУ на Украине

В ходе расследования дела украинского бизнесмена Тимура Миндича обязательно появятся новые подозреваемые, заявил глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал депутата Ярослава Железняка. По его словам, число фигурантов по данному делу будет увеличиваться по мере обработки полученных доказательств.

Обыски были удачные, удалось изъять большое количество цифровых носителей. Сейчас идет их проработка <…>. Я уверен, что у нас будут еще подозрения. Относительно других сфер — есть понимание, что денежные средства поступали не только из энергетики, но она была наиболее приоритетной, потому что самая темная, — отметил Кривонос.

Ранее британские СМИ писали, что Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.