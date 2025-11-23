«Тройная угроза»: карьера Зеленского может оборваться из-за Трампа и ВСУ Telegraph: Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет британская газета Telegraph. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно, и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.

Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом, — говорится в материале.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил мнение, что Украина может прибегнуть к диверсиям ради затягивания вооруженного конфликта. По его словам, Зеленский осознает губительные для него последствия подписания мирного плана президента США Дональда Трампа.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Зеленским обсудил американский мирный план. Участники беседы определили линию боевого соприкосновения в качестве основы для будущих переговоров.