Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 06:21

«Тройная угроза»: карьера Зеленского может оборваться из-за Трампа и ВСУ

Telegraph: Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский может столкнуться с тройной угрозой для своей власти из-за коррупционного скандала на Украине, серьезных потерь в рядах ВСУ и напряженных отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет британская газета Telegraph. Уточняется, что все эти три события произошли одновременно, и теперь украинский лидер испытывает давление и внутри страны, и за рубежом.

Для Зеленского теперь существует тройная угроза: внутри страны и за рубежом, — говорится в материале.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил мнение, что Украина может прибегнуть к диверсиям ради затягивания вооруженного конфликта. По его словам, Зеленский осознает губительные для него последствия подписания мирного плана президента США Дональда Трампа.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Зеленским обсудил американский мирный план. Участники беседы определили линию боевого соприкосновения в качестве основы для будущих переговоров.

Владимир Зеленский
Украина
Дональд Трамп
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сидеть и ждать»: пленные рассказали о безвыходном положении ВСУ
В США заявили о необходимости провести президентские выборы на Украине
К чему снится открытый гроб: важные послания от подсознания
Москву безуспешно попытались атаковать еще одним дроном
«В двух метрах»: Келлог оценил темпы работы по Украине
Пушков поставил психиатрический диагноз лидерам ЕС
«Тройная угроза»: карьера Зеленского может оборваться из-за Трампа и ВСУ
Военэксперт рассказал, как ВСУ используют Харьков
Разрушенная церковь во сне — тайное послание вашего подсознания
Королевский салат с сухариками! 10 минут, шикарный вид и божественный вкус
Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Россиянам рассказали, чем грозит установка новогодней елки во дворе
«Военный авантюрист»: во Франции выразили недовольство политикой Макрона
Очевидцы сообщили, что над Анапой и Новороссийском прогремела серия взрывов
В МВД раскрыли, кем представляются телефонные мошенники детям
Четыре российских города остались без авиасообщения
Безвыходное положение ВСУ и освобождение ДНР: успехи ВС РФ к утру 23 ноября
В ОП захотели обязать водителей такси иметь детские кресла
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 ноября
Трамп резко обеднел на $1,1 млрд
Дальше
Самое популярное
Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.