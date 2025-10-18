Стало известно об обысках в мэрии российского города Baza: в мэрии Нефтеюганска проводят обыски

Telegram-канал Baza сообщает, что правоохранительные органы проводят обыски в мэрии Нефтеюганска, третьего по населению города ХМАО. По информации издания, оперативные мероприятия связаны с подозрениями к заместителю главы города Павлу Гусенкову.

В публикации говорится, что чиновника подозревают в содействии продаже государственных активов и недвижимости без аукциона по минимальной цене. Авторы канала уточняют, что до назначения в мэрию Гусенков руководил нефтеюганской межрайонной прокуратурой.

Ранее в Уфе сотрудники ФСБ задержали чиновника Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору по подозрению в получении крупной взятки. На кадрах задержания мужчина с улыбкой встретил оперативников и сказал, что давно их ждал.

До этого в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.