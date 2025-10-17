В Петербурге задержали чиновника, требовавшего взятку от бизнесмена В Петербурге задержали директора «Службы заказчика» Маслова из-за взятки

Директор государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает городское управление Следственного комитета. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.

По данным следственных органов, чиновник требовал денежные средства от бизнесмена, занимающегося ремонтными работами в Приморском районе, за содействие в приемке выполненных обязательств и последующее покровительство. После передачи денег в рамках оперативного эксперимента сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

