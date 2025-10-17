Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:35

В Петербурге задержали чиновника, требовавшего взятку от бизнесмена

В Петербурге задержали директора «Службы заказчика» Маслова из-за взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор государственного учреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает городское управление Следственного комитета. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.

По данным следственных органов, чиновник требовал денежные средства от бизнесмена, занимающегося ремонтными работами в Приморском районе, за содействие в приемке выполненных обязательств и последующее покровительство. После передачи денег в рамках оперативного эксперимента сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Ранее в пресс-службе УФСБ по Ростовской области заявили о задержании одного из заместителей руководителя управления вневедомственной охраны Минтранса России в регионе по делу о коррупции. По данным следствия, должностное лицо получало денежные средства от начальников стрелковых команд Ростовской области и Северного Кавказа.

Cанкт-Петербург
чиновники
взятки
задержания
