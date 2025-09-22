«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 11:04

Топ-чиновник из Минтранса задержан за «премии» для подчиненных

Замглавы УВО Минтранса в Ростовской области задержали по делу о взятках

Один из заместителей директора управления вневедомственной охраны Минтранса России в Ростовской области задержан по делу о взятках, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу УФСБ по региону. По версии следствия, он получал деньги от подчиненных. Подробности дела не раскрываются.

Задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Минтранса России», — сказано в сообщении.

Следствие считает, что задержанный брал деньги у начальников стрелковых команд Ростовской области и Северного Кавказа. За «премии» и общее покровительство по службе ему передавали крупные суммы. По данным ФСБ, только от одного человека задокументировали около 500 тыс. рублей.

задержания
Минтранс
Ростов
взятки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 19 тыс. точек в России стали участниками одной акции
Автоэксперт рассказал, как бороться с автоподставами
Футболку с портретом Путина за $7 млн презентовали на Ассамблее народов мира
Военные обрушили на врага дроны с подвешенными гранатометами
«Зеленский в курсе»: в Госдуме раскрыли истинные цели атаки ВСУ на Крым
В Киеве рассказали, как будут ждать возвращающихся из Польши украинцев
«Позорят Казань»: болельщики «Ак Барса» призвали уволить главного тренера
Секс-интервьюер начал терроризировать школьниц в Перми
В Кемерово беременную водителя трамвая приговорили к 2,5 годам колонии
Покровск, Харьков, Торское: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 сентября
Посол России осудил опасные действия НАТО в Балтийском море
Магнитные бури сегодня, 22 сентября: что завтра, боли, повышенное давление
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 сентября: где сбои в РФ
Удары по Украине сегодня, 22 сентября: атака на позиции ЗРК Patriot, итоги
Россия выдала стране СНГ подозреваемого в хищении более $15 млн
Наемники ВСУ не выдержали бой с российскими бойцами на одном направлении
Психолог назвала неожиданное следствие перфекционизма
Стало известно, что предложила Швейцария США взамен на снижение пошлин
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Россиянке запретили целовать людей, чтобы не спровоцировать у них рак
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.