Топ-чиновник из Минтранса задержан за «премии» для подчиненных

Замглавы УВО Минтранса в Ростовской области задержали по делу о взятках

Один из заместителей директора управления вневедомственной охраны Минтранса России в Ростовской области задержан по делу о взятках, пишет ТАСС со ссылкой пресс-службу УФСБ по региону. По версии следствия, он получал деньги от подчиненных. Подробности дела не раскрываются.

Задержан один из заместителей директора Северо-Кавказского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Минтранса России», — сказано в сообщении.

Следствие считает, что задержанный брал деньги у начальников стрелковых команд Ростовской области и Северного Кавказа. За «премии» и общее покровительство по службе ему передавали крупные суммы. По данным ФСБ, только от одного человека задокументировали около 500 тыс. рублей.