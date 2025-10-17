Системы ПВО начали громить дроны в одном из прибрежных городов РФ Мэр Сочи Прошунин: силы ПВО отражают ракетную атаку над городом

В Сочи задействованы системы противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Городские власти призвали жителей и гостей курорта сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией – ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления, — указал он.

Мэр также попросил очевидцев происходящего воздерживаться от фото- и видеосъемки работы систем ПВО, беспилотных летательных аппаратов и их обломков. Не рекомендуется публиковать в социальных сетях материалы, демонстрирующие действия специальных служб и средства защиты критически важных объектов. Отмена сигнала будет объявлена сразу после нормализации оперативной обстановки в городе.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку беспилотников в вечернее время. В течение трех часов было уничтожено 23 украинских беспилотных аппарата самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы над территориями четырех субъектов страны.