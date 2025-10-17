«Давно ждал»: уфимский чиновник улыбкой отреагировал на задержание Чиновник из Башкирии заявил силовикам при задержании, что давно их ждал

В Уфе сотрудники ФСБ задержали чиновника Государственного комитета Башкортостана по жилищному и строительному надзору по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Следственный комитет республики. На кадрах задержания мужчина с улыбкой встретил оперативников и сказал, что давно их ждал.

Ну, давно ждал! Устал! — сказал задержанный.

По версии следствия, в июле 2024 года чиновник в сговоре с другими руководителями ведомства получил 200 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Взамен он гарантировал положительное заключение по объекту капитального строительства. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СК России сообщали, что по подозрению в получении взятки был задержан директор госучреждения «Служба заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга» Александр Маслов. Сумма вознаграждения, согласно официальной информации, составила 965 тыс. рублей, хотя на видеозаписи допроса фигурант называет иную цифру — 1,95 млн рублей.

Кроме того бывший депутат Курской области Максим Васильев, обвиняемый в растрате бюджетных средств, выделенных АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в регионе, сообщил о даче взятки. По его словам, он передал деньги бывшему заместителю губернатора области Алексею Дедову в размере 8 млн рублей.