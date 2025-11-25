«Как ребенок»: в Госдуме оценили дерзкую риторику Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон не имеет права диктовать собственные условия или вмешиваться в переговорный процесс по Украине, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, Европа стремится «приложить руку» и вычеркнуть из договоренностей пункты, выгодные России.

Макрон не первый год хочет быть медиатором в повестке по Украине, но видно, что его никто, кроме Киева, не слушает. Мне кажется, Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) не отдаст свое лидерство в части переговорщика. К большому сожалению для Макрона, у него нет какого-то права что-либо говорить и диктовать. Американская сторона не воспримет его риторику, потому что мирный план должен устраивать США. Можно сколько угодно говорить, что в договоре слишком много пунктов, выгодных России. ЕС и Макрон хотят приложить руку, повычеркивать что-то, но это должно касаться только Украины и РФ, — пояснила Журова.

Она отметила, что Трампу удалось продвинуться в урегулировании украинского конфликта дальше всех мировых лидеров. По словам депутата, теперь европейцы просто не успевают за темпом, который задают глава Белого дома и президент России Владимир Путин.

Трампу в отличие от всех остальных удалось продвинуться дальше, чем кому-либо из мировых лидеров в урегулировании конфликта на Украине. Теперь они пытаются вскочить на подножку уходящего поезда. Он движется обычным темпом, в котором работают Трамп и наш президент, поэтому европейские лидеры туда точно не успевают. И они могут только гадость сделать. Макрон ведет себя, как ребенок. Он пытается заминировать этот путь к мирному урегулированию, положить камушек на рельсы и повредничать, — подытожила Журова.

Ранее Макрон заявил, что право решать будущее замороженных российских активов принадлежит Европе. Он объяснил это тем, что средства находятся на территории ЕС. По его мнению, этого достаточно для передачи ответственности за судьбу активов Европе.