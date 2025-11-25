Макрон сделал дерзкое заявление о судьбе замороженных российских активов

Право решать будущее замороженных российских активов якобы принадлежит Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире RTL. Политик объяснил это тем, что активы находится на территории ЕС. По мнению Макрона, этого достаточно для передачи ответственности за судьбу заблокированных средств Европе.

Активы находятся в Европе, поэтому европейцы и должны решать, — подчеркнул лидер республики.

Макрон добавил, что ЕС предстоит обсудить, что делать с этими активами и как обеспечить безопасность европейцев. Затем «все вместе должны сказать об этом России», заключил президент Франции.

Ранее дипломатические источники в ЕС выразили опасения, что план предоставления Киеву кредита за счет активов РФ может сорваться из-за американского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Изначально противоречия усилились вокруг «репарационного кредита» после протеста Бельгии.

При этом из последней версии плана США по урегулированию ситуации на Украине исчез один из пунктов. В документе убрали предложение направить замороженные российские активы на восстановление страны.