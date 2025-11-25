День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 12:00

Макрон сделал дерзкое заявление о судьбе замороженных российских активов

Макрон заявил, что право решать судьбу замороженных активов РФ принадлежит ЕС

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Право решать будущее замороженных российских активов якобы принадлежит Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эфире RTL. Политик объяснил это тем, что активы находится на территории ЕС. По мнению Макрона, этого достаточно для передачи ответственности за судьбу заблокированных средств Европе.

Активы находятся в Европе, поэтому европейцы и должны решать, — подчеркнул лидер республики.

Макрон добавил, что ЕС предстоит обсудить, что делать с этими активами и как обеспечить безопасность европейцев. Затем «все вместе должны сказать об этом России», заключил президент Франции.

Ранее дипломатические источники в ЕС выразили опасения, что план предоставления Киеву кредита за счет активов РФ может сорваться из-за американского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Изначально противоречия усилились вокруг «репарационного кредита» после протеста Бельгии.

При этом из последней версии плана США по урегулированию ситуации на Украине исчез один из пунктов. В документе убрали предложение направить замороженные российские активы на восстановление страны.

Франция
Эммануэль Макрон
активы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
Невролог перечислил лучшие позы для сна
Россиян снова поджидает магнитная буря
«Дай бог»: В РСПП дали прогноз по ключевой ставке
Российские военные освободили новый населенный пункт в Донбассе
Российские ПВО сбили за сутки более 400 дронов ВСУ
Экс-глава района Кубани останется под стражей до конца декабря
«Удар в сердце веры»: в России резко отреагировали на попытку поджечь храм
Экс-участник «Дома-2» заработал на россиянах в ОАЭ баснословную сумму
Названо направление, на котором начали играть мошенники
День сапожника 26 ноября: история и традиции праздника
Швеция столкнулась с резким наплывом молодых мигрантов с Украины
Более 40 тыс. человек пострадали на Филиппинах из-за мощного циклона
Россиянину вынесли приговор за торговлю оружием
Тунберг запретили въезд в Венецию после акции с зеленым Гранд-каналом
Американскому чемпиону UFC дали квартиру в Чечне
«Быть свободным нельзя»: Матвиенко обратилась к безработным на Mercedes
Пленный боец ВСУ рассказал, что делают во Львове с недовольными властью
Макрон раскрыл, где на Украине могут разместить военных «коалиции желающих»
Врач развеяла миф о метеозависимости
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.